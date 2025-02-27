Вітамінний салат за 10 хвилин — банка квасолі та 3 прості інгредієнти

Вітамінний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Мінімум інгредієнтів, максимум користі! Лише банка квасолі, буряк, мариновані огірки та трохи спецій — і за 10 хвилин у вас на столі корисний і смачний салат.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

олія — 3-4 ст. л.;

цибуля — 1 шт. (150 г);

сирий буряк — 1 шт. (260 г);

мариновані огірки — 2-3 шт.;

консервована червона квасоля — 240 г;

часник — 1 зубчик;

сіль — 1/2 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

петрушка — 20 г;

чорний перець — на смак.

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на олії до прозорості (1-2 хвилини).

Квасоля та огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Додати натертий на великій тертці буряк, смажити 5 хвилин до м’якості. Додати сіль і цукор, перемішати та залишити остигати. Мариновані огірки нарізати соломкою, додати до буряків.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Консервовану квасолю промити, додати до салату. Часник натерти на дрібній тертці, разом із подрібненою петрушкою і чорним перцем додати до салату. Ретельно перемішати та подавати.

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