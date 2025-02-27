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Вітамінний салат за 10 хв — знадобиться банка квасолі та огірки

27 лютого 2025 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Вітамінний салат за 10 хвилин — банка квасолі та 3 прості інгредієнти
Вітамінний салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Мінімум інгредієнтів, максимум користі! Лише банка квасолі, буряк, мариновані огірки та трохи спецій — і за 10 хвилин у вас на столі корисний і смачний салат.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • олія — 3-4 ст. л.;
  • цибуля — 1 шт. (150 г);
  • сирий буряк — 1 шт. (260 г);
  • мариновані огірки — 2-3 шт.;
  • консервована червона квасоля — 240 г;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • петрушка — 20 г;
  • чорний перець — на смак.

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на олії до прозорості (1-2 хвилини).

смачний салат з буряком
Квасоля та огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Додати натертий на великій тертці буряк, смажити 5 хвилин до м’якості. Додати сіль і цукор, перемішати та залишити остигати. Мариновані огірки нарізати соломкою, додати до буряків.

смачний салат з буряком та квасолею
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Консервовану квасолю промити, додати до салату. Часник натерти на дрібній тертці, разом із подрібненою петрушкою і чорним перцем додати до салату. Ретельно перемішати та подавати.

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