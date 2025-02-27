Вітамінний салат за 10 хвилин — банка квасолі та 3 прості інгредієнти

Вітамінний салат за 10 хв — знадобиться банка квасолі та огірки
Мінімум інгредієнтів, максимум користі! Лише банка квасолі, буряк, мариновані огірки та трохи спецій — і за 10 хвилин у вас на столі корисний і смачний салат.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- олія — 3-4 ст. л.;
- цибуля — 1 шт. (150 г);
- сирий буряк — 1 шт. (260 г);
- мариновані огірки — 2-3 шт.;
- консервована червона квасоля — 240 г;
- часник — 1 зубчик;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- петрушка — 20 г;
- чорний перець — на смак.
Спосіб приготування
Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на олії до прозорості (1-2 хвилини).
Додати натертий на великій тертці буряк, смажити 5 хвилин до м’якості. Додати сіль і цукор, перемішати та залишити остигати. Мариновані огірки нарізати соломкою, додати до буряків.
Консервовану квасолю промити, додати до салату. Часник натерти на дрібній тертці, разом із подрібненою петрушкою і чорним перцем додати до салату. Ретельно перемішати та подавати.
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