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Возьмите сыр и морковь — фирменный рецепт завтрака от невестки

29 декабря 2024 06:16
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Возьмите сыр и морковь — рецепт нежных сырников, которые покорят ваш завтрак
Сыр и морковь. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите приготовить что-нибудь вкусное, полезное и необычное на завтрак? Попробуйте эти сырники из сыра и моркови! Легкие в приготовлении, ароматные и нежные они станут вашим любимым рецептом для начала дня.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • сыр — 500 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • сахар и манная крупа по 2 ст.л.;
  • корица — 1 ч. л.;
  • соль.

Способ приготовления

Морковь натереть на средней терке. Смешать сыр с морковью, щепоткой соли, сахаром, манной крупой и корицей. Если аромат корицы не всем по вкусу, заменить ее ванилином.

как приготовить сырники с морковью
Сырники с морковью. Фото: smachnenke.com.ua

Хорошо вымесить массу, сформовать небольшие шарики. Противень застелить пергаментом, выложить шарики и слегка прижать их, придавая классическую форму сырникам.

вкусные сырники с морковью на завтрак
Сырники с джемом. Фото: smachnenke.com.ua

Духовку разогреть до 180 ºС. Выпекать сырники около 20 минут до румяности. Подавать сырники со сметаной, абрикосовым или другим вареньем или полить медом — все по вкусу и желанию.

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