Возьмите сыр и морковь — рецепт нежных сырников, которые покорят ваш завтрак

Возьмите сыр и морковь — фирменный рецепт завтрака от невестки
Хотите приготовить что-нибудь вкусное, полезное и необычное на завтрак? Попробуйте эти сырники из сыра и моркови! Легкие в приготовлении, ароматные и нежные они станут вашим любимым рецептом для начала дня.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сыр — 500 г;
- морковь — 1 шт.;
- сахар и манная крупа по 2 ст.л.;
- корица — 1 ч. л.;
- соль.
Способ приготовления
Морковь натереть на средней терке. Смешать сыр с морковью, щепоткой соли, сахаром, манной крупой и корицей. Если аромат корицы не всем по вкусу, заменить ее ванилином.
Хорошо вымесить массу, сформовать небольшие шарики. Противень застелить пергаментом, выложить шарики и слегка прижать их, придавая классическую форму сырникам.
Духовку разогреть до 180 ºС. Выпекать сырники около 20 минут до румяности. Подавать сырники со сметаной, абрикосовым или другим вареньем или полить медом — все по вкусу и желанию.
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