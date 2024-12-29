Візьміть сир та моркву — рецепт ніжних сирників, які підкорять ваш сніданок

Сир та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете приготувати щось смачне, корисне та незвичайне на сніданок? Спробуйте ці сирники з сиру та моркви! Легкі в приготуванні, ароматні та ніжні, вони стануть вашим улюбленим рецептом для початку дня.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сир — 500 г;

морква — 1 шт.;

цукор та манна крупа по 2 ст.л.;

кориця 1 ч. л.;

сіль.

Спосіб приготування

Моркву натерти на середній тертці. Змішати сир із морквою, дрібкою солі, цукром, манною крупою та корицею. Якщо аромат кориці не всім до смаку, замінити її ваніліном.

Сирники з морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Добре вимісити масу, сформувати невеликі кульки. Деко застелити пергаментом, викласти кульки та злегка притиснути їх, надаючи класичну форму сирників.

Сирники з джемом. Фото: smachnenke.com.ua

Духовку розігріти до 180 ºС. Випікати сирники близько 20 хвилин до рум’яності. Подавати сирники зі сметаною, абрикосовим чи іншим варенням або полити медом — усе за смаком і бажанням.

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