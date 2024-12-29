Візьміть сир та моркву — рецепт ніжних сирників, які підкорять ваш сніданок

Візміть сир та моркву — фірмовий рецепт сніданку від невістки
Хочете приготувати щось смачне, корисне та незвичайне на сніданок? Спробуйте ці сирники з сиру та моркви! Легкі в приготуванні, ароматні та ніжні, вони стануть вашим улюбленим рецептом для початку дня.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир — 500 г;
- морква — 1 шт.;
- цукор та манна крупа по 2 ст.л.;
- кориця 1 ч. л.;
- сіль.
Спосіб приготування
Моркву натерти на середній тертці. Змішати сир із морквою, дрібкою солі, цукром, манною крупою та корицею. Якщо аромат кориці не всім до смаку, замінити її ваніліном.
Добре вимісити масу, сформувати невеликі кульки. Деко застелити пергаментом, викласти кульки та злегка притиснути їх, надаючи класичну форму сирників.
Духовку розігріти до 180 ºС. Випікати сирники близько 20 хвилин до рум’яності. Подавати сирники зі сметаною, абрикосовим чи іншим варенням або полити медом — усе за смаком і бажанням.
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