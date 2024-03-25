Как приготовить фритатту с картофелем и яйцами — самый простой рецепт.

Итальянская фриттата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Фриттата — очень вкусное и простое итальянское блюдо. Это вкусный, быстрый и простой рецепт, который идеально подойдет на завтрак, обед или ужин.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

4 яйца;

3 большие картофелины;

1 лук;

оливковое масло;

соль, черный молотый перец;

немного укропа и петрушки;

1 зубчик чеснока.

Способ приготовления

Нарезать лук на четвертинки и обжарить до румяности.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать картофель и обжарить до румяности.

Картофель на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезать чеснок, укроп и петрушку.

Картофель и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать яйца с картофелем, луком, чесноком, укропом и петрушкой.

Приготовление фритатты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить на сковороду, накрыть крышкой и обжарить, пока яйца приготовятся.

Приготовление фритатты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перевернуть и обжарить 1-2 минуты с другой стороны, не накрывая крышкой.

Готовая фритатта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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