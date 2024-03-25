Как приготовить фритатту с картофелем и яйцами — самый простой рецепт.

Возьмите три картошки и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фриттата
Фриттата — очень вкусное и простое итальянское блюдо. Это вкусный, быстрый и простой рецепт, который идеально подойдет на завтрак, обед или ужин.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- 4 яйца;
- 3 большие картофелины;
- 1 лук;
- оливковое масло;
- соль, черный молотый перец;
- немного укропа и петрушки;
- 1 зубчик чеснока.
Способ приготовления
Нарезать лук на четвертинки и обжарить до румяности.
Нарезать картофель и обжарить до румяности.
Мелко нарезать чеснок, укроп и петрушку.
Смешать яйца с картофелем, луком, чесноком, укропом и петрушкой.
Выложить на сковороду, накрыть крышкой и обжарить, пока яйца приготовятся.
Перевернуть и обжарить 1-2 минуты с другой стороны, не накрывая крышкой.
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