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Возьмите три картошки и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фриттата

25 марта 2024 08:35
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить фритатту с картофелем и яйцами — самый простой рецепт.
Итальянская фриттата. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Фриттата — очень вкусное и простое итальянское блюдо. Это вкусный, быстрый и простой рецепт, который идеально подойдет на завтрак, обед или ужин.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • 4 яйца;
  • 3 большие картофелины;
  • 1 лук;
  • оливковое масло;
  • соль, черный молотый перец;
  • немного укропа и петрушки;
  • 1 зубчик чеснока. 

Способ приготовления 

Нарезать лук на четвертинки и обжарить до румяности.

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать картофель и обжарить до румяности.

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Картофель на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезать чеснок, укроп и петрушку.

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Картофель и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать яйца с картофелем, луком, чесноком, укропом и петрушкой. 

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Приготовление фритатты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить на сковороду, накрыть крышкой и обжарить, пока яйца приготовятся.

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Приготовление фритатты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перевернуть и обжарить 1-2 минуты с другой стороны, не накрывая крышкой.

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Готовая фритатта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали об идеальных блинах на завтрак от шеф-повара Евгения Клопотенко.

Также мы рассказывали рецепт блинов на молоке с творогом и укропом на завтрак.

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