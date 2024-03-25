Як приготувати фритатту з картоплею та яйцями – найпростіший рецепт.

Італійська фріттата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Фріттата — дуже смачна і проста італійська страва. Це смачний, швидкий і простий рецепт, який ідеально підійде на сніданок, обід чи вечерю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

4 яйця;

3 великі картоплини;

1 цибуля;

оливкова олія;

сіль, чорний мелений перець;

трохи кропу та петрушки;

1 зубчик часнику.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю на четвертинки та обсмажити до рум'яності.

Нарізану цибулю. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати картоплю та обсмажити до рум'яності.

Картопля на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати часник, кріп та петрушку.

Картопля та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати яйця з картоплею, цибулею, часником, кропом та петрушкою.

Приготування фрітати. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти на сковороду, накрити кришкою та обсмажити, доки яйця приготуються.

Приготування фрітати. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перевернути та обсмажити 1-2 хвилини з іншого боку, не накриваючи кришкою.

Готова фрітатта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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