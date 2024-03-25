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Візьміть три картоплини та приготуйте цей геніальний сніданок або вечерю — італійська фрітата

25 березня 2024 08:35
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати фритатту з картоплею та яйцями – найпростіший рецепт.
Італійська фріттата. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Фріттата — дуже смачна і проста італійська страва. Це смачний, швидкий і простий рецепт, який ідеально підійде на сніданок, обід чи вечерю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • 4 яйця;
  • 3 великі картоплини;
  • 1 цибуля;
  • оливкова олія;
  • сіль, чорний мелений перець;
  • трохи кропу та петрушки;
  • 1 зубчик часнику.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю на четвертинки та обсмажити до рум'яності.

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Нарізану цибулю. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати картоплю та обсмажити до рум'яності.

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Картопля на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати часник, кріп та петрушку.

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Картопля та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати яйця з картоплею, цибулею, часником, кропом та петрушкою.

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Приготування фрітати. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти на сковороду, накрити кришкою та обсмажити, доки яйця приготуються.

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Приготування фрітати. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перевернути та обсмажити 1-2 хвилини з іншого боку, не накриваючи кришкою.

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Готова фрітатта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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