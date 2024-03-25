Як приготувати фритатту з картоплею та яйцями – найпростіший рецепт.

Візьміть три картоплини та приготуйте цей геніальний сніданок або вечерю — італійська фрітата
Фріттата — дуже смачна і проста італійська страва. Це смачний, швидкий і простий рецепт, який ідеально підійде на сніданок, обід чи вечерю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- 4 яйця;
- 3 великі картоплини;
- 1 цибуля;
- оливкова олія;
- сіль, чорний мелений перець;
- трохи кропу та петрушки;
- 1 зубчик часнику.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю на четвертинки та обсмажити до рум'яності.
Нарізати картоплю та обсмажити до рум'яності.
Дрібно нарізати часник, кріп та петрушку.
Змішати яйця з картоплею, цибулею, часником, кропом та петрушкою.
Викласти на сковороду, накрити кришкою та обсмажити, доки яйця приготуються.
Перевернути та обсмажити 1-2 хвилини з іншого боку, не накриваючи кришкою.
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