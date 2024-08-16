Быстрый и вкусный завтрак с овсянкой и яйцами за 10 минут – пошаговый рецепт

Завтрак из овсянки. Фото: YouTube @prostirecepti

Что может быть лучше, чем начать утро с вкусного и питательного завтрака, который готовится всего за 10 минут? Возьмите овсянку и два яйца и создайте идеальное блюдо, которое зарядит энергией на весь день. Легко, быстро и очень вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

овсянка — 130 г;

кипяток — 200 мл;

масло — 50 г;

йогурт (можно заменить сметаной) —130 г;

2 яйца;

сахар — 30 г;

ванильный сахар — 5 г (1 ч. л.);

1 яблоко;

изюм — 80 г (можно заменить замороженными ягодами, вишней или смородиной);

разрыхлитель — 7 г (1,5 ч. л.);

грецкие орехи — 30 г.

Способ приготовления

Овсянку нужно перемолоть. Залить 200 мл горячей воды и оставить на 5 минут. После этого тщательно перемешать.

Измельченная овсянка. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавить сахар, ванильный сахар и два яйца. Все перемешать. Затем добавить йогурт или сметану и растопленное сливочное масло.

Овсянка и яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

К овсянке добавить изюм. Нарезать яблоко без кожуры и добавить в тесто.

Кусочки яблока. Фото: YouTube @prostirecepti

Выкладываем тесто в форму для запекания. Выпекать при 180 ºС в течение 45 минут.

Тесто для запеканки. Фото: YouTube @prostirecepti

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