Быстрый и вкусный завтрак с овсянкой и яйцами за 10 минут – пошаговый рецепт

Возьмите овсянку и два яйца — вкуснейший завтрак за 10 минут
Что может быть лучше, чем начать утро с вкусного и питательного завтрака, который готовится всего за 10 минут? Возьмите овсянку и два яйца и создайте идеальное блюдо, которое зарядит энергией на весь день. Легко, быстро и очень вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- овсянка — 130 г;
- кипяток — 200 мл;
- масло — 50 г;
- йогурт (можно заменить сметаной) —130 г;
- 2 яйца;
- сахар — 30 г;
- ванильный сахар — 5 г (1 ч. л.);
- 1 яблоко;
- изюм — 80 г (можно заменить замороженными ягодами, вишней или смородиной);
- разрыхлитель — 7 г (1,5 ч. л.);
- грецкие орехи — 30 г.
Способ приготовления
Овсянку нужно перемолоть. Залить 200 мл горячей воды и оставить на 5 минут. После этого тщательно перемешать.
Добавить сахар, ванильный сахар и два яйца. Все перемешать. Затем добавить йогурт или сметану и растопленное сливочное масло.
К овсянке добавить изюм. Нарезать яблоко без кожуры и добавить в тесто.
Выкладываем тесто в форму для запекания. Выпекать при 180 ºС в течение 45 минут.
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