Швидкий і смачний сніданок з вівсянкою та яйцями за 10 хвилин — покроковий рецепт

Сніданок з вівсянки. Фото: YouTube @prostirecepti

Що може бути краще, ніж почати ранок з смачного та поживного сніданку, який готується всього за 10 хвилин? Візьміть вівсянку та 2 яйця, і створіть ідеальну страву, яка зарядить енергією на весь день. Легко, швидко та надзвичайно смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

вівсянка 130 г;

окріп 200 мл;

масло 50 г;

йогурт (можна замінити сметаною) 130 г;

2 яйця;

цукор 30 г;

ванільний цукор 5 г (1 ч. л.);

1 яблуко;

родзинки 80 г (можна замінити замороженими ягодами, вишнею або смородиною);

розпушувач 7 г (1,5 ч. л.);

волоські горіхи 30 г.

Спосіб приготування

Вівсянку потрібно перемолоти. Залити 200 мл гарячою водою та залишити на 5 хвилин. Після цього ретельно перемішати.

Подрібнена вівсянка. Фото: YouTube @prostirecepti

Додати цукор, ванільний цукор та два яйця. Все перемішати. Потім додати йогурт або сметану й розтоплене вершкове масло.

Вівсянка та яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

До вівсянки додати родзинки. Нарізати яблуко без шкірки та додати до тіста.

Шматочки яблука. Фото: YouTube @prostirecepti

Викладаємо тісто у форму для запіканння. Випікати при 180 ºС протягом 45 хвилин.

Тісто для запіканки. Фото: YouTube @prostirecepti

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