Швидкий і смачний сніданок з вівсянкою та яйцями за 10 хвилин — покроковий рецепт

Візьміть вівсянку та 2 яйця — дуже смачний сніданок за 10 хвилин
Що може бути краще, ніж почати ранок з смачного та поживного сніданку, який готується всього за 10 хвилин? Візьміть вівсянку та 2 яйця, і створіть ідеальну страву, яка зарядить енергією на весь день. Легко, швидко та надзвичайно смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- вівсянка 130 г;
- окріп 200 мл;
- масло 50 г;
- йогурт (можна замінити сметаною) 130 г;
- 2 яйця;
- цукор 30 г;
- ванільний цукор 5 г (1 ч. л.);
- 1 яблуко;
- родзинки 80 г (можна замінити замороженими ягодами, вишнею або смородиною);
- розпушувач 7 г (1,5 ч. л.);
- волоські горіхи 30 г.
Спосіб приготування
Вівсянку потрібно перемолоти. Залити 200 мл гарячою водою та залишити на 5 хвилин. Після цього ретельно перемішати.
Додати цукор, ванільний цукор та два яйця. Все перемішати. Потім додати йогурт або сметану й розтоплене вершкове масло.
До вівсянки додати родзинки. Нарізати яблуко без шкірки та додати до тіста.
Викладаємо тісто у форму для запіканння. Випікати при 180 ºС протягом 45 хвилин.
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