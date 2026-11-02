Вкуснее, чем вареники и галушки: рецепт блюда из западной Украины
Ua ru
2 ноября 2026 21:04
Фото: gospodynka.com.ua
Блюдо из картофеля. Фото: gospodynka.com.ua
Нежные картофельные палюшки получаются сытными, мягкими и очень ароматными. А необычная форма делает обычное домашнее блюдо еще более интересным. Для приготовления понадобятся простые продукты, которые легко найти на любой кухне.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- картофель — 1 кг;
- сало — 200 г;
- лук — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- перец и сушеный чеснок — по вкусу;
- мука — 350 г;
- мука для обсыпки — 50 г.
Способ приготовления
- Картофель отварить до готовности, слить воду, размять и остудить.
- Сало нарезать кусочками и обжарить до золотистого цвета, добавить измельченный лук и готовить до мягкости.
- К картофелю добавить яйца, соль, перец и чеснок.
- Добавить муку и замесить мягкое тесто.
- Разделить тесто на части, сформировать колбаски и нарезать кусочками.
- Скатать шарики и сделать углубление горлышком бутылки, обмакнутым в муку.
- Отварить палюшки в подсоленной воде. После всплытия варить ещё 2 минуты.
- Подавать горячими с поджаркой из сала и лука, по желанию посыпать зеленью.
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