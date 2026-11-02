Блюдо из картофеля. Фото: gospodynka.com.ua

Нежные картофельные палюшки получаются сытными, мягкими и очень ароматными. А необычная форма делает обычное домашнее блюдо еще более интересным. Для приготовления понадобятся простые продукты, которые легко найти на любой кухне.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

картофель — 1 кг;

сало — 200 г;

лук — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

соль — 1 ч. л.;

перец и сушеный чеснок — по вкусу;

мука — 350 г;

мука для обсыпки — 50 г.

Картофельные палюшки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Картофель отварить до готовности, слить воду, размять и остудить. Сало нарезать кусочками и обжарить до золотистого цвета, добавить измельченный лук и готовить до мягкости. К картофелю добавить яйца, соль, перец и чеснок. Добавить муку и замесить мягкое тесто. Разделить тесто на части, сформировать колбаски и нарезать кусочками. Скатать шарики и сделать углубление горлышком бутылки, обмакнутым в муку. Отварить палюшки в подсоленной воде. После всплытия варить ещё 2 минуты. Подавать горячими с поджаркой из сала и лука, по желанию посыпать зеленью.

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