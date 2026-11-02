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Главная Вкус Вкуснее, чем вареники и галушки: рецепт блюда из западной Украины

Вкуснее, чем вареники и галушки: рецепт блюда из западной Украины

Ua ru
2 ноября 2026 21:04
Украинские картофельные палюшки: сытное блюдо с зажаркой из сала Фото: gospodynka.com.ua
Блюдо из картофеля. Фото: gospodynka.com.ua

Нежные картофельные палюшки получаются сытными, мягкими и очень ароматными. А необычная форма делает обычное домашнее блюдо еще более интересным. Для приготовления понадобятся простые продукты, которые легко найти на любой кухне.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • картофель — 1 кг;
  • сало — 200 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • перец и сушеный чеснок — по вкусу;
  • мука — 350 г;
  • мука для обсыпки — 50 г.
рецепт картопляних палюшок
Картофельные палюшки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель отварить до готовности, слить воду, размять и остудить.
  2. Сало нарезать кусочками и обжарить до золотистого цвета, добавить измельченный лук и готовить до мягкости.
  3. К картофелю добавить яйца, соль, перец и чеснок.
  4. Добавить муку и замесить мягкое тесто.
  5. Разделить тесто на части, сформировать колбаски и нарезать кусочками.
  6. Скатать шарики и сделать углубление горлышком бутылки, обмакнутым в муку.
  7. Отварить палюшки в подсоленной воде. После всплытия варить ещё 2 минуты.
  8. Подавать горячими с поджаркой из сала и лука, по желанию посыпать зеленью.

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картошка рецепт галушки вареники
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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