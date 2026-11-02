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Головна Смак Смачніше ніж вареники і галушки: рецепт страви зі західної України

Смачніше ніж вареники і галушки: рецепт страви зі західної України

Ua ru
2 листопада 2026 21:04
Українські палюшки з картоплі: ситна страва із засмажкою із сала Фото: gospodynka.com.ua
Страва з картоплі. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжні картопляні палюшки виходять ситними, м’якими та дуже ароматними. А незвична форма робить звичайну домашню страву ще цікавішою. Для приготування знадобляться прості продукти, які легко знайти на кожній кухні.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • картопля — 1 кг;
  • сало — 200 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • перець і сушений часник — за смаком;
  • борошно — 350 г;
  • борошно для присипки — 50 г.
рецепт картопляних палюшок
Картопляні палюшки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю відварити до готовності, злити воду, розім’яти та охолодити.
  2. Сало нарізати шматочками й обсмажити до золотистості, додати подрібнену цибулю та готувати до м’якості.
  3. До картоплі додати яйця, сіль, перець і часник.
  4. Додати борошно та замісити м’яке тісто.
  5. Розділити тісто на частини, сформувати ковбаски й нарізати шматочками.
  6. Скачати кульки та зробити заглиблення горлечком пляшки, вмоченим у борошно.
  7. Відварювати палюшки в підсоленій воді. Після спливання готувати ще 2 хвилини.
  8. Подавати гарячими із засмажкою із сала та цибулі, за бажанням посипати зеленню.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються. 

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картопля рецепт галушки вареники
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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