Смачніше ніж вареники і галушки: рецепт страви зі західної України
Ua ru
2 листопада 2026 21:04
Фото: gospodynka.com.ua
Страва з картоплі. Фото: gospodynka.com.ua
Ніжні картопляні палюшки виходять ситними, м’якими та дуже ароматними. А незвична форма робить звичайну домашню страву ще цікавішою. Для приготування знадобляться прості продукти, які легко знайти на кожній кухні.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- картопля — 1 кг;
- сало — 200 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- перець і сушений часник — за смаком;
- борошно — 350 г;
- борошно для присипки — 50 г.
Спосіб приготування
- Картоплю відварити до готовності, злити воду, розім’яти та охолодити.
- Сало нарізати шматочками й обсмажити до золотистості, додати подрібнену цибулю та готувати до м’якості.
- До картоплі додати яйця, сіль, перець і часник.
- Додати борошно та замісити м’яке тісто.
- Розділити тісто на частини, сформувати ковбаски й нарізати шматочками.
- Скачати кульки та зробити заглиблення горлечком пляшки, вмоченим у борошно.
- Відварювати палюшки в підсоленій воді. Після спливання готувати ще 2 хвилини.
- Подавати гарячими із засмажкою із сала та цибулі, за бажанням посипати зеленню.
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