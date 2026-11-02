Страва з картоплі. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжні картопляні палюшки виходять ситними, м’якими та дуже ароматними. А незвична форма робить звичайну домашню страву ще цікавішою. Для приготування знадобляться прості продукти, які легко знайти на кожній кухні.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

картопля — 1 кг;

сало — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

перець і сушений часник — за смаком;

борошно — 350 г;

борошно для присипки — 50 г.

Картопляні палюшки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю відварити до готовності, злити воду, розім’яти та охолодити. Сало нарізати шматочками й обсмажити до золотистості, додати подрібнену цибулю та готувати до м’якості. До картоплі додати яйця, сіль, перець і часник. Додати борошно та замісити м’яке тісто. Розділити тісто на частини, сформувати ковбаски й нарізати шматочками. Скачати кульки та зробити заглиблення горлечком пляшки, вмоченим у борошно. Відварювати палюшки в підсоленій воді. Після спливання готувати ще 2 хвилини. Подавати гарячими із засмажкою із сала та цибулі, за бажанням посипати зеленню.

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