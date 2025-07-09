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Вода + мука + зеленый лук — летний рецепт на завтрак

9 июля 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Завтрак за 30 минут со свежим луком — рецепт на воде
Приготовление завтрака. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот рецепт — идеальный пример того, как из самых простых ингредиентов можно приготовить вкусный и ароматный завтрак. Всего немного воды, муки и зеленого лука и на столе хрустящие румяные лепешки с нежной серединкой. Готовятся быстро, съедаются еще быстрее.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • вода — 200 мл. (комнатной температуры);
  • соль — 1 ч. л.;
  • мука — 300-320 г;
  • зеленый лук — по своему вкусу;
  • сливочное масло — 100 г;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать воду с солью, постепенно всыпать муку и замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть пищевой пленкой и оставить отдохнуть на 10-15 минут.

сніданок за 30 хвилин зі свіжою цибулею
Тесто и зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Поделить тесто на 4 части. Каждую раскатать в тонкий прямоугольный пласт. Один пласт смазать растопленным маслом, равномерно распределить измельченный зеленый лук. Накрыть вторым пластом теста, защипнуть края и смазать верх маслом. Повторить то же самое с другими двумя кусками теста.

смачний сніданок за 30 хвилин зі зеленою цибулею
Полоски из теста. Фото: gospodynka.com.ua

Полученные заготовки нарезать на полоски шириной примерно 2 см. Три полоски скрутить вместе в спираль, сформировав жгутик. Завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на 20 минут.

простий смачний сніданок за 30 хвилин зі зеленою цибулею
Лепешки с зеленым луком Фото: gospodynka.com.ua

После охлаждения каждый жгутик раскатать в лепешку. Обжарить на хорошо разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон. Подавать горячими.

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