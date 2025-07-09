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Вода + борошно + зелена цибуля — літній рецепт на сніданок

9 липня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Сніданок за 30 хвилин зі свіжою цибулею — рецепт на воді
Приготування сніданку. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей рецепт — ідеальний приклад того, як із найпростіших інгредієнтів можна приготувати смачний і ароматний сніданок. Всього трохи води, борошна та зеленої цибулі й на столі хрусткі рум’яні коржики з ніжною серединкою. Готуються швидко, з’їдаються ще швидше.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • вода — 200 мл. (кімнатної температури);
  • сіль — 1 ч. л.;
  • борошно — 300–320 г;
  • зелена цибуля — до свого смаку;
  • вершкове масло — 100 г;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати воду з сіллю, поступово всипати борошно й замісити м’яке еластичне тісто. Накрити харчовою плівкою й залишити відпочити на 10–15 хвилин.

сніданок за 30 хвилин зі свіжою цибулею
Тісто та зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Поділити тісто на 4 частини. Кожну розкачати у тонкий прямокутний пласт. Один пласт змастити розтопленим маслом, рівномірно розподілити подрібнену зелену цибулю. Накрити другим пластом тіста, защипнути краї та змастити верх маслом. Повторити те саме з іншими двома шматками тіста.

смачний сніданок за 30 хвилин зі зеленою цибулею
Смужки з тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Отримані заготовки нарізати на смужки шириною приблизно 2 см. Три смужки скрутити разом у спіраль, сформувавши джгутик. Загорнути у харчову плівку та поставити в холодильник на 20 хвилин.

простий смачний сніданок за 30 хвилин зі зеленою цибулею
Коржики зі зеленою цибулею. Фото: gospodynka.com.ua

Після охолодження кожен джгутик розкачати у коржик. Обсмажити на добре розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з обох боків. Подавати гарячими.

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