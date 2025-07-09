Сніданок за 30 хвилин зі свіжою цибулею — рецепт на воді

Вода + борошно + зелена цибуля — літній рецепт на сніданок
Цей рецепт — ідеальний приклад того, як із найпростіших інгредієнтів можна приготувати смачний і ароматний сніданок. Всього трохи води, борошна та зеленої цибулі й на столі хрусткі рум’яні коржики з ніжною серединкою. Готуються швидко, з’їдаються ще швидше.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- вода — 200 мл. (кімнатної температури);
- сіль — 1 ч. л.;
- борошно — 300–320 г;
- зелена цибуля — до свого смаку;
- вершкове масло — 100 г;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
У глибокій мисці змішати воду з сіллю, поступово всипати борошно й замісити м’яке еластичне тісто. Накрити харчовою плівкою й залишити відпочити на 10–15 хвилин.
Поділити тісто на 4 частини. Кожну розкачати у тонкий прямокутний пласт. Один пласт змастити розтопленим маслом, рівномірно розподілити подрібнену зелену цибулю. Накрити другим пластом тіста, защипнути краї та змастити верх маслом. Повторити те саме з іншими двома шматками тіста.
Отримані заготовки нарізати на смужки шириною приблизно 2 см. Три смужки скрутити разом у спіраль, сформувавши джгутик. Загорнути у харчову плівку та поставити в холодильник на 20 хвилин.
Після охолодження кожен джгутик розкачати у коржик. Обсмажити на добре розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з обох боків. Подавати гарячими.
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