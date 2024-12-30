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Влажный "Львовский" пирог — со вкусом кофе и шоколада

30 декабря 2025 03:14
Марина Евтягина - Редактор
Влажный "Львовский" пирог - нежный десерт с кофейно-шоколадным вкусом
"Львовский" пирог. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Сочетание кофе и шоколада — это всегда магия. Влажный "Львовский" пирог покоряет своим ароматом и непревзойденной нежностью. Его идеальная текстура и насыщенный вкус станут настоящим украшением вашего чаепития.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • щепотка соли;
  • сахар — 200 г;
  • масло — 160 мл.;
  • мука — 300 г;
  • какао — 20 г;
  • разрыхлитель — 15 г;
  • растворимый кофе — 1 ч. л.;
  • молоко — 250 мл.

Для шоколадного соуса:

  • молоко — 300 мл.;
  • сахар — 80 г;
  • растворимый кофе — 2 ч. л.;
  • кукурузный крахмал — 10 г.

Дополнительно:

  • миндальные хлопья.

Способ приготовления

Для теста взбить яйца миксером с щепоткой соли и сахара до пышной светлой массы. Влить масло, перемешать. Просеять муку, какао и разрыхлитель, замешать миксером до однородности. В стакане растворить кофе в молоке, тщательно перемешать. Влить кофе в тесто и хорошо перемешать.

рецепт теста для влажного пирога
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Форму смазать мягким маслом и присыпать мукой, вылить тесто. Выпекать в духовке при температуре 170 ºС в течение 30 минут.

рецепт вкусного пирога
Пирог и соус. Фото: smachnenke.com.ua

Для шоколадного соуса в кастрюле с толстым дном смешайте молоко с сахаром, кофе и крахмалом. Поставить на огонь и довести до кипения.

рецепт праздничного пирога
Тесто и орехи. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый корж проколоть деревянной палочкой и полить шоколадным соусом. Украсить миндальными хлопьями.

рецепт вкусного шоколадного пирога
Кусочек пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.

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Еще мы рассказывали о знаменитом тертом пироге с ягодами от победительницы и судьи "Мастер Шеф".

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