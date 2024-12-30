Влажный "Львовский" пирог - нежный десерт с кофейно-шоколадным вкусом

Влажный "Львовский" пирог — со вкусом кофе и шоколада
Сочетание кофе и шоколада — это всегда магия. Влажный "Львовский" пирог покоряет своим ароматом и непревзойденной нежностью. Его идеальная текстура и насыщенный вкус станут настоящим украшением вашего чаепития.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- щепотка соли;
- сахар — 200 г;
- масло — 160 мл.;
- мука — 300 г;
- какао — 20 г;
- разрыхлитель — 15 г;
- растворимый кофе — 1 ч. л.;
- молоко — 250 мл.
Для шоколадного соуса:
- молоко — 300 мл.;
- сахар — 80 г;
- растворимый кофе — 2 ч. л.;
- кукурузный крахмал — 10 г.
Дополнительно:
- миндальные хлопья.
Способ приготовления
Для теста взбить яйца миксером с щепоткой соли и сахара до пышной светлой массы. Влить масло, перемешать. Просеять муку, какао и разрыхлитель, замешать миксером до однородности. В стакане растворить кофе в молоке, тщательно перемешать. Влить кофе в тесто и хорошо перемешать.
Форму смазать мягким маслом и присыпать мукой, вылить тесто. Выпекать в духовке при температуре 170 ºС в течение 30 минут.
Для шоколадного соуса в кастрюле с толстым дном смешайте молоко с сахаром, кофе и крахмалом. Поставить на огонь и довести до кипения.
Готовый корж проколоть деревянной палочкой и полить шоколадным соусом. Украсить миндальными хлопьями.
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