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Вологий "Львівський" пиріг — зі смаком кави та шоколаду

30 грудня 2025 03:14
Марина Євтягіна - Редактор
Вологий "Львівський" пиріг — ніжний десерт із кавово-шоколадним смаком
"Львівський" пиріг. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Поєднання кави та шоколаду — це завжди магія. Вологий "Львівський" пиріг підкорює своїм ароматом і неперевершеною ніжністю. Його ідеальна текстура та насичений смак стануть справжньою окрасою вашого чаювання.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • яйця — 3 шт.;
  • дрібка солі;
  • цукор — 200 г;
  • олія — 160 мл.;
  • борошно — 300 г;
  • какао — 20 г;
  • розпушувач — 15 г;
  • розчинна кава — 1 ч. л.;
  • молоко — 250 мл.

Для шоколадного соусу: 

  • молоко — 300 мл.;
  • цукор — 80 г;
  • розчинна кава — 2 ч. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 10 г.

Додатково:

  • мигдальні пластівці.

Спосіб приготування 

Для тіста збити яйця міксером із дрібкою солі та цукру до пишної світлої маси. Влити олію, перемішати. Просіяти борошно, какао і розпушувач, замішати міксером до однорідності. У склянці розчинити каву у молоці, ретельно перемішати. Влити каву в тісто і добре вимішати.

рецепт тіста для вологого пирога
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Форму змастити м’яким маслом і присипати борошном, вилити тісто. Випікати в духовці при температурі 170 ºС протягом 30 хвилин.

рецепт смачного пирога
Пиріг та соус. Фото: smachnenke.com.ua

Для шоколадного соуса у каструлі з товстим дном змішати молоко з цукром, кавою та крохмалем. Поставити на вогонь і довести до кипіння.

рецепт святкового пирога
Тісто та горіхи. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий корж проколоти дерев’яною паличкою та полити шоколадним соусом. Прикрасити мигдальними пластівцями.

рецепт смачного шоколадного пирога
Шматочок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається. 

Ще ми розповідали про знаменитий тертий пиріг з ягодами від переможниці та судді "Майстер Шеф". 

Також спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури. 

рецепти пиріг десерт шоколадний торт бисквіт

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