Вологий "Львівський" пиріг — ніжний десерт із кавово-шоколадним смаком

Вологий "Львівський" пиріг — зі смаком кави та шоколаду
Поєднання кави та шоколаду — це завжди магія. Вологий "Львівський" пиріг підкорює своїм ароматом і неперевершеною ніжністю. Його ідеальна текстура та насичений смак стануть справжньою окрасою вашого чаювання.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- дрібка солі;
- цукор — 200 г;
- олія — 160 мл.;
- борошно — 300 г;
- какао — 20 г;
- розпушувач — 15 г;
- розчинна кава — 1 ч. л.;
- молоко — 250 мл.
Для шоколадного соусу:
- молоко — 300 мл.;
- цукор — 80 г;
- розчинна кава — 2 ч. л.;
- кукурудзяний крохмаль — 10 г.
Додатково:
- мигдальні пластівці.
Спосіб приготування
Для тіста збити яйця міксером із дрібкою солі та цукру до пишної світлої маси. Влити олію, перемішати. Просіяти борошно, какао і розпушувач, замішати міксером до однорідності. У склянці розчинити каву у молоці, ретельно перемішати. Влити каву в тісто і добре вимішати.
Форму змастити м’яким маслом і присипати борошном, вилити тісто. Випікати в духовці при температурі 170 ºС протягом 30 хвилин.
Для шоколадного соуса у каструлі з товстим дном змішати молоко з цукром, кавою та крохмалем. Поставити на вогонь і довести до кипіння.
Готовий корж проколоти дерев’яною паличкою та полити шоколадним соусом. Прикрасити мигдальними пластівцями.
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