Вологий "Львівський" пиріг — ніжний десерт із кавово-шоколадним смаком

"Львівський" пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Поєднання кави та шоколаду — це завжди магія. Вологий "Львівський" пиріг підкорює своїм ароматом і неперевершеною ніжністю. Його ідеальна текстура та насичений смак стануть справжньою окрасою вашого чаювання.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

дрібка солі;

цукор — 200 г;

олія — 160 мл.;

борошно — 300 г;

какао — 20 г;

розпушувач — 15 г;

розчинна кава — 1 ч. л.;

молоко — 250 мл.

Для шоколадного соусу:

молоко — 300 мл.;

цукор — 80 г;

розчинна кава — 2 ч. л.;

кукурудзяний крохмаль — 10 г.

Додатково:

мигдальні пластівці.

Спосіб приготування

Для тіста збити яйця міксером із дрібкою солі та цукру до пишної світлої маси. Влити олію, перемішати. Просіяти борошно, какао і розпушувач, замішати міксером до однорідності. У склянці розчинити каву у молоці, ретельно перемішати. Влити каву в тісто і добре вимішати.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Форму змастити м’яким маслом і присипати борошном, вилити тісто. Випікати в духовці при температурі 170 ºС протягом 30 хвилин.

Пиріг та соус. Фото: smachnenke.com.ua

Для шоколадного соуса у каструлі з товстим дном змішати молоко з цукром, кавою та крохмалем. Поставити на вогонь і довести до кипіння.

Тісто та горіхи. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий корж проколоти дерев’яною паличкою та полити шоколадним соусом. Прикрасити мигдальними пластівцями.

Шматочок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

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