Шоколадно-яблочный брауни в духовке – пошаговый рецепт приготовления

Влажный шоколадно-яблочный брауни — все смешать и в духовку
Хотите быстрый и вкусный десерт? Шоколадно-яблочный брауни — это идеальный выбор. Все, что нужно, — смешать ингредиенты, поставить в духовку и наслаждаться нежным, ароматным десертом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- яблоки 3 шт.;
- яйца 3 шт.;
- мука 1 ст. л.;
- разрыхлитель 1 ч. л.;
- какао 3 ст. л.;
- сливочное масло 30 г;
- плитка шоколада 80 г;
- орехи для декора.
Способ приготовления
Если чаша блендера большая, то все можно сбивать блендером. Яблоки очистить и натереть или взбить блендером. Добавить яблоки и снова перебить.
Добавить муку, разрыхлитель, какао и взбить до однородности.
Добавить к тесту растопленное сливочное масло и измельченный шоколад.
Переложить в форму, застеленную пергаментом, выровнять. Выпекать 45 минут при 180 ºС.
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