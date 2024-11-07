Шоколадно-яблочный брауни в духовке – пошаговый рецепт приготовления

Шоколадный брауни. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Хотите быстрый и вкусный десерт? Шоколадно-яблочный брауни — это идеальный выбор. Все, что нужно, — смешать ингредиенты, поставить в духовку и наслаждаться нежным, ароматным десертом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

яблоки 3 шт.;

яйца 3 шт.;

мука 1 ст. л.;

разрыхлитель 1 ч. л.;

какао 3 ст. л.;

сливочное масло 30 г;

плитка шоколада 80 г;

орехи для декора.

Способ приготовления

Если чаша блендера большая, то все можно сбивать блендером. Яблоки очистить и натереть или взбить блендером. Добавить яблоки и снова перебить.

Яблоки и яйца. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Добавить муку, разрыхлитель, какао и взбить до однородности.

Измельченный шоколад. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Добавить к тесту растопленное сливочное масло и измельченный шоколад.

Изюм и орехи. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Переложить в форму, застеленную пергаментом, выровнять. Выпекать 45 минут при 180 ºС.

Шоколадный брауни. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

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