Шоколадно-яблучний брауні в духовці — покроковий рецепт приготування

Шоколадний брауні. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Хочете швидкий і смачний десерт? Шоколадно-яблучний брауні — це ідеальний вибір. Все, що потрібно, — змішати інгредієнти, поставити в духовку і насолоджуватися ніжним, ароматним десертом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

яблука 3 шт.;

яйця 3 шт.;

борошно 1 ст. л.;

розпушувач 1 ч. л.;

какао 3 ст. л.;

вершкове масло 30 г;

плитка шоколаду 80 г;

горіхи для декору.

Спосіб приготування

Якщо чаша блендера велика, то все можна збивати блендером. Яблука очистити і натерти або збити блендером. Додати яблука і ще раз перебити.

Яблука та яйця. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Додати борошно, розпушувач, какао і збити до однорідності.

Подрібнений шоколад. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Додати до тіста розтоплене вершкове масло і подрібнений шоколад.

Родзинки та горіхи. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Перекласти у форму, застелену пергаментом, вирівняти. Випікати 45 хвилин при 180 ºС.

Шоколадний брауні. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

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