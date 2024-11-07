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Вологий шоколадно-яблучний брауні — все змішати та в духовку

7 листопада 2024 05:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Шоколадно-яблучний брауні в духовці — покроковий рецепт приготування
Шоколадний брауні. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете швидкий і смачний десерт? Шоколадно-яблучний брауні — це ідеальний вибір. Все, що потрібно, — змішати інгредієнти, поставити в духовку і насолоджуватися ніжним, ароматним десертом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • яблука 3 шт.;
  • яйця 3 шт.;
  • борошно 1 ст. л.;
  • розпушувач 1 ч. л.;
  • какао 3 ст. л.;
  • вершкове масло 30 г;
  • плитка шоколаду 80 г;
  • горіхи для декору. 

Спосіб приготування 

Якщо чаша блендера велика, то все можна збивати блендером. Яблука очистити і натерти або збити блендером. Додати яблука і ще раз перебити. 

вологий шоколадно-яблучний брауні
Яблука та яйця. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Додати борошно, розпушувач, какао і збити до однорідності.

вологий шоколадно-яблучний брауні рецепт
Подрібнений шоколад. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Додати до тіста розтоплене вершкове масло і подрібнений шоколад.

простий рецепт вологий шоколадно-яблучний брауні
Родзинки та горіхи. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Перекласти у форму, застелену пергаментом, вирівняти. Випікати 45 хвилин при 180 ºС.

смачний рецепт вологий шоколадно-яблучний брауні
Шоколадний брауні. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

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