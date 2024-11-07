Шоколадно-яблучний брауні в духовці — покроковий рецепт приготування

Вологий шоколадно-яблучний брауні — все змішати та в духовку
Хочете швидкий і смачний десерт? Шоколадно-яблучний брауні — це ідеальний вибір. Все, що потрібно, — змішати інгредієнти, поставити в духовку і насолоджуватися ніжним, ароматним десертом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- яблука 3 шт.;
- яйця 3 шт.;
- борошно 1 ст. л.;
- розпушувач 1 ч. л.;
- какао 3 ст. л.;
- вершкове масло 30 г;
- плитка шоколаду 80 г;
- горіхи для декору.
Спосіб приготування
Якщо чаша блендера велика, то все можна збивати блендером. Яблука очистити і натерти або збити блендером. Додати яблука і ще раз перебити.
Додати борошно, розпушувач, какао і збити до однорідності.
Додати до тіста розтоплене вершкове масло і подрібнений шоколад.
Перекласти у форму, застелену пергаментом, вирівняти. Випікати 45 хвилин при 180 ºС.
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