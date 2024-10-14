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Влажный и нежный торт "Три стакана" — простой рецепт без весов и миксера

14 октября 2024 03:20
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Влажный и нежный торт "три стакана" без весов и миксера — пошаговый рецепт
Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Хотите приготовить вкусный домашний торт без лишних хлопот? Торт "Три стакана" — это простой рецепт без весов и миксера, который подарит вам влагу и нежную выпечку всего в нескольких шагах!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • сахар 1 стакан (200 г);
  • кефир 2 стакана (450 г);
  • мука 2 стакана (230 г);
  • яйца 3 шт.;
  • соль по вкусу;
  • пищевая сода ½ ч. л.;
  • разрыхлитель для теста 2 ч. л. (12 ч);
  • масло ½ стакана (100 г);
  • какао 5 ст. л. (50 г).

Для крема:

  • сметана 25-30% 2 стакана (400 г);
  • сгущенка (вареное) 1 банка;
  • экстракт ванили 1 ч. л.

Способ приготовления

К яйцам добавить соль и сахар, тщательно перемешать. Добавить растительное масло и кефир. Просеять через сито муку, какао, соду и разрыхлитель для теста. Все тщательно перемешать до однородной массы.

влажный и нежный торт "три стакана" простой рецепт
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 22 см застелить пергаментом и вылить шоколадную массу. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 45-50 минут.

простой рецепт влажного и нежного торта "три стакана"
Приготовление коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Вынуть корж и проверить готовность деревянной палочкой. Дать остыть, после чего срезать верхушку коржа, чтобы сделать из нее крошку для украшения.

рецепт влажного и нежного торта "три стакана"
Бисквит для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Разрезать лепешку горизонтально на три равные части. К сметане добавить вареную сгущенку и ванильный экстракт, перемешать до однородности. На первый корж нанести крем и повторить со следующими лепешками.

быстрый рецепт влажного и нежного торта "три стакана"
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать весь торт кремом. Верхушку коржа измельчить в блендере до крошки и посыпать ею торт сверху и по бокам.

рецепт нежного торта "три стакана"
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Торт не требует дополнительного времени для пропитки, его можно подавать сразу. Быстрый и вкусный вариант десерта.

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