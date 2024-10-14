Влажный и нежный торт "три стакана" без весов и миксера — пошаговый рецепт

Влажный и нежный торт "Три стакана" — простой рецепт без весов и миксера
Хотите приготовить вкусный домашний торт без лишних хлопот? Торт "Три стакана" — это простой рецепт без весов и миксера, который подарит вам влагу и нежную выпечку всего в нескольких шагах!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- сахар 1 стакан (200 г);
- кефир 2 стакана (450 г);
- мука 2 стакана (230 г);
- яйца 3 шт.;
- соль по вкусу;
- пищевая сода ½ ч. л.;
- разрыхлитель для теста 2 ч. л. (12 ч);
- масло ½ стакана (100 г);
- какао 5 ст. л. (50 г).
Для крема:
- сметана 25-30% 2 стакана (400 г);
- сгущенка (вареное) 1 банка;
- экстракт ванили 1 ч. л.
Способ приготовления
К яйцам добавить соль и сахар, тщательно перемешать. Добавить растительное масло и кефир. Просеять через сито муку, какао, соду и разрыхлитель для теста. Все тщательно перемешать до однородной массы.
Форму диаметром 22 см застелить пергаментом и вылить шоколадную массу. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 45-50 минут.
Вынуть корж и проверить готовность деревянной палочкой. Дать остыть, после чего срезать верхушку коржа, чтобы сделать из нее крошку для украшения.
Разрезать лепешку горизонтально на три равные части. К сметане добавить вареную сгущенку и ванильный экстракт, перемешать до однородности. На первый корж нанести крем и повторить со следующими лепешками.
Смазать весь торт кремом. Верхушку коржа измельчить в блендере до крошки и посыпать ею торт сверху и по бокам.
Торт не требует дополнительного времени для пропитки, его можно подавать сразу. Быстрый и вкусный вариант десерта.
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