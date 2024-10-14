Влажный и нежный торт "три стакана" без весов и миксера — пошаговый рецепт

Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите приготовить вкусный домашний торт без лишних хлопот? Торт "Три стакана" — это простой рецепт без весов и миксера, который подарит вам влагу и нежную выпечку всего в нескольких шагах!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

сахар 1 стакан (200 г);

кефир 2 стакана (450 г);

мука 2 стакана (230 г);

яйца 3 шт.;

соль по вкусу;

пищевая сода ½ ч. л.;

разрыхлитель для теста 2 ч. л. (12 ч);

масло ½ стакана (100 г);

какао 5 ст. л. (50 г).

Для крема:

сметана 25-30% 2 стакана (400 г);

сгущенка (вареное) 1 банка;

экстракт ванили 1 ч. л.

Способ приготовления

К яйцам добавить соль и сахар, тщательно перемешать. Добавить растительное масло и кефир. Просеять через сито муку, какао, соду и разрыхлитель для теста. Все тщательно перемешать до однородной массы.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 22 см застелить пергаментом и вылить шоколадную массу. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 45-50 минут.

Приготовление коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Вынуть корж и проверить готовность деревянной палочкой. Дать остыть, после чего срезать верхушку коржа, чтобы сделать из нее крошку для украшения.

Бисквит для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Разрезать лепешку горизонтально на три равные части. К сметане добавить вареную сгущенку и ванильный экстракт, перемешать до однородности. На первый корж нанести крем и повторить со следующими лепешками.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать весь торт кремом. Верхушку коржа измельчить в блендере до крошки и посыпать ею торт сверху и по бокам.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Торт не требует дополнительного времени для пропитки, его можно подавать сразу. Быстрый и вкусный вариант десерта.

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