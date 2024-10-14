Вологий та ніжний торт "три склянки" без вагів і міксера — покроковий рецепт

Вологий та ніжний торт "Три склянки" — простий рецепт без вагів та міксера
Хочете приготувати смачний домашній торт без зайвого клопоту? Торт "Три склянки" — це простий рецепт без вагів та міксера, який подарує вам вологу і ніжну випічку всього за декілька кроків!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- цукор 1 склянка (200 г);
- кефір 2 склянки (450 г);
- борошно 2 склянки (230 г);
- яйця 3 шт.;
- сіль за смаком;
- харчова сода ½ ч. л.;
- розпушувач для тіста 2 ч. л. (12 г);
- олія ½ склянки (100 г);
- какао 5 ст. л. (50 г).
Для крема:
- сметана 25-30% 2 склянки (400 г);
- згущене молоко (варене) 1 банка;
- екстракт ванілі 1 ч. л.
Спосіб приготування
До яєць додати сіль і цукор, ретельно перемішати. Додати рослинну олію та кефір. Просіяти через сито борошно, какао, соду і розпушувач для тіста. Усе ретельно перемішати до однорідної маси.
Форму діаметром 22 см застелити пергаментом і вилити шоколадну масу. Випікати у розігрітій до 180 ºС духовці протягом 45-50 хвилин.
Вийняти корж і перевірити готовність дерев'яною паличкою. Дати охолонути, після чого зрізати верхівку коржа, щоб зробити з неї крихту для прикрашання.
Розрізати корж горизонтально на три рівні частини. До сметани додати варене згущене молоко і ванільний екстракт, перемішати до однорідності. На перший корж нанести крем і повторити з наступними коржами.
Змастити кремом увесь торт. Верхівку коржа подрібнити в блендері до крихти і посипати нею торт зверху та по боках.
Торт не потребує додаткового часу для пропитування, його можна подавати одразу. Швидкий і смачний варіант десерту.
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