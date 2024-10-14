Вологий та ніжний торт "три склянки" без вагів і міксера — покроковий рецепт

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Хочете приготувати смачний домашній торт без зайвого клопоту? Торт "Три склянки" — це простий рецепт без вагів та міксера, який подарує вам вологу і ніжну випічку всього за декілька кроків!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

цукор 1 склянка (200 г);

кефір 2 склянки (450 г);

борошно 2 склянки (230 г);

яйця 3 шт.;

сіль за смаком;

харчова сода ½ ч. л.;

розпушувач для тіста 2 ч. л. (12 г);

олія ½ склянки (100 г);

какао 5 ст. л. (50 г).

Для крема:

сметана 25-30% 2 склянки (400 г);

згущене молоко (варене) 1 банка;

екстракт ванілі 1 ч. л.

Спосіб приготування

До яєць додати сіль і цукор, ретельно перемішати. Додати рослинну олію та кефір. Просіяти через сито борошно, какао, соду і розпушувач для тіста. Усе ретельно перемішати до однорідної маси.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 22 см застелити пергаментом і вилити шоколадну масу. Випікати у розігрітій до 180 ºС духовці протягом 45-50 хвилин.

Приготування коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Вийняти корж і перевірити готовність дерев'яною паличкою. Дати охолонути, після чого зрізати верхівку коржа, щоб зробити з неї крихту для прикрашання.

Бісквіт для торту. Фото: gospodynka.com.ua

Розрізати корж горизонтально на три рівні частини. До сметани додати варене згущене молоко і ванільний екстракт, перемішати до однорідності. На перший корж нанести крем і повторити з наступними коржами.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити кремом увесь торт. Верхівку коржа подрібнити в блендері до крихти і посипати нею торт зверху та по боках.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Торт не потребує додаткового часу для пропитування, його можна подавати одразу. Швидкий і смачний варіант десерту.

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