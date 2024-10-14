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Вологий та ніжний торт "Три склянки" — простий рецепт без вагів та міксера

14 жовтня 2024 03:20
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Вологий та ніжний торт "три склянки" без вагів і міксера — покроковий рецепт
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Хочете приготувати смачний домашній торт без зайвого клопоту? Торт "Три склянки" — це простий рецепт без вагів та міксера, який подарує вам вологу і ніжну випічку всього за декілька кроків!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • цукор 1 склянка (200 г);
  • кефір 2 склянки (450 г);
  • борошно 2 склянки (230 г);
  • яйця 3 шт.;
  • сіль за смаком;
  • харчова сода ½ ч. л.;
  • розпушувач для тіста 2 ч. л. (12 г);
  • олія ½ склянки (100 г);
  • какао 5 ст. л. (50 г).

Для крема:

  • сметана 25-30% 2 склянки (400 г);
  • згущене молоко (варене) 1 банка;
  • екстракт ванілі 1 ч. л.

Спосіб приготування 

До яєць додати сіль і цукор, ретельно перемішати. Додати рослинну олію та кефір. Просіяти через сито борошно, какао, соду і розпушувач для тіста. Усе ретельно перемішати до однорідної маси.

вологий та ніжний торт "три склянки" простий рецепт
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 22 см застелити пергаментом і вилити шоколадну масу. Випікати у розігрітій до 180 ºС духовці протягом 45-50 хвилин.

простий рецепт вологого та ніжного торта "три склянки"
Приготування коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Вийняти корж і перевірити готовність дерев'яною паличкою. Дати охолонути, після чого зрізати верхівку коржа, щоб зробити з неї крихту для прикрашання.

рецепт вологого та ніжного торта "три склянки"
Бісквіт для торту. Фото: gospodynka.com.ua

Розрізати корж горизонтально на три рівні частини. До сметани додати варене згущене молоко і ванільний екстракт, перемішати до однорідності. На перший корж нанести крем і повторити з наступними коржами.

швидкий рецепт вологого та ніжного торта "три склянки"
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити кремом увесь торт. Верхівку коржа подрібнити в блендері до крихти і посипати нею торт зверху та по боках.

рецепт ніжного торта "три склянки"
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Торт не потребує додаткового часу для пропитування, його можна подавати одразу. Швидкий і смачний варіант десерту. 

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