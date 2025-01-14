Влажный торт "Мадонна" — нежнее Тирамису и вкуснее Медовика

Домашний торт. Фото: Freepik

Торт "Мадонна" — настоящая находка для тех, кто ищет изысканный, влажный десерт с чрезвычайно нежной текстурой. Этот торт покорит сердца даже требовательных гурманов, ведь он еще нежнее Тирамису и вкуснее Медовика.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

100 г меда;

1,5 ч. л. соды;

100 г масла;

100 г сахара;

щепотка соли;

4 яйца;

200 г муки;

Для крема:

200 г сахара;

100 г яичных белков;

1 ст. л. лимонного сока;

150 г сливочного масла;

500 г вареного сгущенного молока;

шоколад для украшения.

Способ приготовления

Для теста растопить 100 г меда в кастрюле с толстым дном, добавить 1,5 ч. л. соды, перемешать до образования янтарного цвета и пены. Добавить 100 г мягкого масла, прогреть до однородности. Снять с огня, всыпать 100 г сахара, перемешать, добавить щепотку соли.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить по одному 4 яйца, каждый раз перемешивая. Добавить 200 г муки, замесить однородное тесто. Накрыть крышкой, оставить на 10 минут.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить тесто на пергамент круглыми коржами диаметром 25 см (получится 10 коржей). Переложить на форму для выпекания. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке по 3 минуты каждый. Охладить коржи.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема смешать 200 г сахара со 100 г яичных белков, поставить на водяную баню. Постоянно помешивая, растопить сахар.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перелить массу в чашу миксера, взбить до пышности (примерно 10 минут). Добавить 1 ст. л. лимонного сока, перемешать до однородности. Ввести 500 г вареной сгущенки, снова взбить до кремообразной массы.

Готовой торт. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить 150 г мягкого сливочного масла, взбить, перемазать коржи кремом, смазать верх и бока торта. Украсить крошками из коржей, полить растопленным шоколадом.

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