Влажный торт "Мадонна" — нежнее Тирамису и вкуснее Медовика
Торт "Мадонна" — настоящая находка для тех, кто ищет изысканный, влажный десерт с чрезвычайно нежной текстурой. Этот торт покорит сердца даже требовательных гурманов, ведь он еще нежнее Тирамису и вкуснее Медовика.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 100 г меда;
- 1,5 ч. л. соды;
- 100 г масла;
- 100 г сахара;
- щепотка соли;
- 4 яйца;
- 200 г муки;
Для крема:
- 200 г сахара;
- 100 г яичных белков;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 150 г сливочного масла;
- 500 г вареного сгущенного молока;
- шоколад для украшения.
Способ приготовления
Для теста растопить 100 г меда в кастрюле с толстым дном, добавить 1,5 ч. л. соды, перемешать до образования янтарного цвета и пены. Добавить 100 г мягкого масла, прогреть до однородности. Снять с огня, всыпать 100 г сахара, перемешать, добавить щепотку соли.
Добавить по одному 4 яйца, каждый раз перемешивая. Добавить 200 г муки, замесить однородное тесто. Накрыть крышкой, оставить на 10 минут.
Выложить тесто на пергамент круглыми коржами диаметром 25 см (получится 10 коржей). Переложить на форму для выпекания. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке по 3 минуты каждый. Охладить коржи.
Для крема смешать 200 г сахара со 100 г яичных белков, поставить на водяную баню. Постоянно помешивая, растопить сахар.
Перелить массу в чашу миксера, взбить до пышности (примерно 10 минут). Добавить 1 ст. л. лимонного сока, перемешать до однородности. Ввести 500 г вареной сгущенки, снова взбить до кремообразной массы.
Добавить 150 г мягкого сливочного масла, взбить, перемазать коржи кремом, смазать верх и бока торта. Украсить крошками из коржей, полить растопленным шоколадом.
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