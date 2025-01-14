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Влажный торт "Мадонна" — нежнее Тирамису и вкуснее Медовика

14 января 2025 03:24
Марина Евтягина - Редактор
Влажный торт Мадонна — нежнее Тирамису и вкуснее Медовика
Домашний торт. Фото: Freepik
Марина Евтягина - Редактор

Торт "Мадонна" — настоящая находка для тех, кто ищет изысканный, влажный десерт с чрезвычайно нежной текстурой. Этот торт покорит сердца даже требовательных гурманов, ведь он еще нежнее Тирамису и вкуснее Медовика.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 100 г меда;
  • 1,5 ч. л. соды;
  • 100 г масла;
  • 100 г сахара;
  • щепотка соли;
  • 4 яйца;
  • 200 г муки;

Для крема:

  • 200 г сахара;
  • 100 г яичных белков;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • 150 г сливочного масла;
  • 500 г вареного сгущенного молока;
  • шоколад для украшения.

Способ приготовления

Для теста растопить 100 г меда в кастрюле с толстым дном, добавить 1,5 ч. л. соды, перемешать до образования янтарного цвета и пены. Добавить 100 г мягкого масла, прогреть до однородности. Снять с огня, всыпать 100 г сахара, перемешать, добавить щепотку соли.

рецепт влажного торта
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить по одному 4 яйца, каждый раз перемешивая. Добавить 200 г муки, замесить однородное тесто. Накрыть крышкой, оставить на 10 минут.

вкусный влажный торт
Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить тесто на пергамент круглыми коржами диаметром 25 см (получится 10 коржей). Переложить на форму для выпекания. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке по 3 минуты каждый. Охладить коржи.

рецепт торта, который получается влажным
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема смешать 200 г сахара со 100 г яичных белков, поставить на водяную баню. Постоянно помешивая, растопить сахар.

крем для торта
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перелить массу в чашу миксера, взбить до пышности (примерно 10 минут). Добавить 1 ст. л. лимонного сока, перемешать до однородности. Ввести 500 г вареной сгущенки, снова взбить до кремообразной массы.

вкусный влажный торт с кремом
Готовой торт. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить 150 г мягкого сливочного масла, взбить, перемазать коржи кремом, смазать верх и бока торта. Украсить крошками из коржей, полить растопленным шоколадом.

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