Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Вологий торт "Мадонна" — ніжніше Тірамісу та смачніше Медовика arrow

Вологий торт "Мадонна" — ніжніше Тірамісу та смачніше Медовика

14 січня 2025 03:24
Марина Євтягіна - Редактор
Вологий торт Мадонна — ніжніший за Тірамісу та смачніший за Медовик
Домашній торт. Фото: Freepik
Марина Євтягіна - Редактор

Торт "Мадонна" — справжня знахідка для тих, хто шукає вишуканий, вологий десерт із надзвичайно ніжною текстурою. Цей торт підкорить серця навіть вибагливих гурманів, адже він ще ніжніший за Тірамісу та смачніший за Медовик.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 100 г меду;
  • 1,5 ч. л. соди;
  • 100 г масла;
  • 100 г цукру;
  • щіпка солі;
  • 4 яйця;
  • 200 г борошна.

Для крема:

  • 200 г цукру;
  • 100 г яєчних білків;
  • 1 ст. л. лимонного соку;
  • 150 г вершкового масла;
  • 500 г вареного згущеного молока;
  • шоколад для прикрашання.

Спосіб приготування

Для тіста розтопити 100 г меду в каструлі з товстим дном, додати 1,5 ч. л. соди, перемішати до утворення бурштинового кольору та піни. Додати 100 г м’якого масла, прогріти до однорідності. Зняти з вогню, всипати 100 г цукру, перемішати, додати щіпку солі.

рецепт вологого торта
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати по одному 4 яйця, кожен раз перемішуючи. Додати 200 г борошна, замісити однорідне тісто. Накрити кришкою, залишити на 10 хвилин.

смачний вологий торт
Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти тісто на пергамент круглими коржами діаметром 25 см (вийде 10 коржів). Перекласти на форму для випікання. Випікати в розігрітій до 180°C духовці по 3 хвилини кожен. Охолодити коржі.

рецепт торта, який виходить вологим
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему змішати 200 г цукру зі 100 г яєчних білків, поставити на водяну баню. Постійно помішуючи, розтопити цукор.

крем для торта
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перелити масу в чашу міксера, збити до пишності (приблизно 10 хвилин). Додати 1 ст. л. лимонного соку, перемішати до однорідності. Ввести 500 г вареного згущеного молока, знову збити до кремоподібної маси.

смачний вологий торт з кремом
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Додати 150 г м’якого вершкового масла, збити, перемастити коржі кремом, змастити верх та боки торта. Прикрасити крихтами з коржів, полити розтопленим шоколадом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів

Торт без випікання — лише три складові та багато шоколадного крему.

Також радимо звернути увагу на низькокалорійний  рецепт десерту від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня. 

Ще ми писали про десерти на святковий стіл у рік Змії 2025, щоб залучити багатство.

Зверніть увагу на бюджетний рецепт шоколадного торта, який готується без грама борошна — лише з чотирьох інгредієнтів. 

рецепти десерт торт випічка крем для торта

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:45 Люди з інвалідністю III групи — як допомагає держава у 2025 році

05:36 Штрафи за порушення обліку — для кого вони є найбільшими

04:44 Безпілотники атакували Тульску область у РФ — відео вибухів

Text

04:30 Нові правила відстрочки для аспірантів — що зміниться у вишах

03:49 У МЗС визнали проблеми із СЗЧ, але впевнені, що висновки зроблено

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

03:26 "Азов" запрошує різноробочих — нова вакансія в полку

02:46 Чого Україна чекає від приходу Трампа — у МЗС відповіли

02:30 Повістку вручили не за місцем реєстрації — що робити українцям

02:09 В США оприлюднили закон, який "зробить Гренландію великою"

01:46 Усик назвав для себе несподіваного суперника

05:45 Люди з інвалідністю III групи — як допомагає держава у 2025 році

05:36 Штрафи за порушення обліку — для кого вони є найбільшими

04:44 Безпілотники атакували Тульску область у РФ — відео вибухів

03:49 У МЗС визнали проблеми із СЗЧ, але впевнені, що висновки зроблено

03:26 "Азов" запрошує різноробочих — нова вакансія в полку

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

02:46 Чого Україна чекає від приходу Трампа — у МЗС відповіли

02:30 Повістку вручили не за місцем реєстрації — що робити українцям

02:09 В США оприлюднили закон, який "зробить Гренландію великою"

01:46 Усик назвав для себе несподіваного суперника

01:32 Військовий кинув гранату на подвір'я сусіда — що вирішив суд

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки"мінімалка в ЄС більша, ніж в Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

Text

04:30 Нові правила відстрочки для аспірантів — що зміниться у вишах

13 січня 2025
Text

21:20 Байден виступив з терміновимт зверненням — ефір Новини.LIVE

Text

19:06 Ємець назвав умови для проведення виборів після війни

Text

17:50 Зеленський провів екстрену нараду із Сирським — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Ситуація під Бахмутом та Покровськом — деталі від військового

Text

13:00 Британія закликає ввести миротворців в Україну — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:45 У 30-й ОМБр заявили, що інколи СЗЧ це полегшення для війська

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявив про "провалену мобілізацію"

Text

10:22 Селезньов порівняв використання КАБів у 2024 році та зараз

Text

08:00 Чого чекати від зустрічі Трампа і Путіна — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія