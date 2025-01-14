Вологий торт Мадонна — ніжніший за Тірамісу та смачніший за Медовик

Домашній торт. Фото: Freepik

Торт "Мадонна" — справжня знахідка для тих, хто шукає вишуканий, вологий десерт із надзвичайно ніжною текстурою. Цей торт підкорить серця навіть вибагливих гурманів, адже він ще ніжніший за Тірамісу та смачніший за Медовик.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

100 г меду;

1,5 ч. л. соди;

100 г масла;

100 г цукру;

щіпка солі;

4 яйця;

200 г борошна.

Для крема:

200 г цукру;

100 г яєчних білків;

1 ст. л. лимонного соку;

150 г вершкового масла;

500 г вареного згущеного молока;

шоколад для прикрашання.

Спосіб приготування

Для тіста розтопити 100 г меду в каструлі з товстим дном, додати 1,5 ч. л. соди, перемішати до утворення бурштинового кольору та піни. Додати 100 г м’якого масла, прогріти до однорідності. Зняти з вогню, всипати 100 г цукру, перемішати, додати щіпку солі.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати по одному 4 яйця, кожен раз перемішуючи. Додати 200 г борошна, замісити однорідне тісто. Накрити кришкою, залишити на 10 хвилин.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти тісто на пергамент круглими коржами діаметром 25 см (вийде 10 коржів). Перекласти на форму для випікання. Випікати в розігрітій до 180°C духовці по 3 хвилини кожен. Охолодити коржі.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему змішати 200 г цукру зі 100 г яєчних білків, поставити на водяну баню. Постійно помішуючи, розтопити цукор.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перелити масу в чашу міксера, збити до пишності (приблизно 10 хвилин). Додати 1 ст. л. лимонного соку, перемішати до однорідності. Ввести 500 г вареного згущеного молока, знову збити до кремоподібної маси.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Додати 150 г м’якого вершкового масла, збити, перемастити коржі кремом, змастити верх та боки торта. Прикрасити крихтами з коржів, полити розтопленим шоколадом.

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