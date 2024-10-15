Идеальный рецепт помидоров на зиму — пошаговое приготовление заготовки

Маринованные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ищете рецепт, который сбережет вкус летних помидоров на всю зиму? Эта заготовка — идеальный вариант! Вкусные и сочные помидоры украсят ваш стол в холодное время года. Успейте сделать.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится (продукты на банке 0.5 л):

помидоры 350 г;

зонтик укропа;

листья хрена;

душистый перец 3 шт;

лавровый лист 1 шт;

чеснок 3 зубка;

соль 1 ч. л без горки;

мед 1 ч. л;

уксус 9% 0.5 ст. л.

Способ приготовления

На дно банки кладем зонтики укропа, душистый перец, перец горошком, лавровый лист и чеснок. Затем складываем помидоры.

Помидоры в банке. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В каждую 0,5 банки добавляем чайную ложку соли, полстоловой ложки уксуса 9% и полчайной ложки меда. Залить холодной водой. Дальше банки нужно стерилизовать, с момента закипания понадобится 10 минут. Затем закручиваем, переверните до полного охлаждения и храним.

Маринованные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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