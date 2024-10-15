Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Успейте сделать заготовку — идеальный рецепт помидоров на зиму arrow

Успейте сделать заготовку — идеальный рецепт помидоров на зиму

15 октября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Идеальный рецепт помидоров на зиму — пошаговое приготовление заготовки
Маринованные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете рецепт, который сбережет вкус летних помидоров на всю зиму? Эта заготовка — идеальный вариант! Вкусные и сочные помидоры украсят ваш стол в холодное время года. Успейте сделать.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

Читайте также:

Вам понадобится (продукты на банке 0.5 л):

  • помидоры 350 г;
  • зонтик укропа;
  • листья хрена;
  • душистый перец 3 шт;
  • лавровый лист 1 шт;
  • чеснок 3 зубка;
  • соль 1 ч. л без горки;
  • мед 1 ч. л;
  • уксус 9% 0.5 ст. л.

Способ приготовления

На дно банки кладем зонтики укропа, душистый перец, перец горошком, лавровый лист и чеснок. Затем складываем помидоры.

рецепт помидоров на зиму
Помидоры в банке. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В каждую 0,5 банки добавляем чайную ложку соли, полстоловой ложки уксуса 9% и полчайной ложки меда. Залить холодной водой. Дальше банки нужно стерилизовать, с момента закипания понадобится 10 минут. Затем закручиваем, переверните до полного охлаждения и храним.

рецепт маринованных помидоров на зиму
Маринованные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.

рецепты консервация помидоры на зиму заготовка на зиму маринованные помидоры

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:31 Ребров сообщил плохие новости о травме Гуцуляка

00:30 Обеспечение военных имуществом — что получают мобилизованные

00:22 Немцы заблокировали Израилю поставки оружия — стало известно, чего опасаются

00:07 В МИД Украины отвергли обвинения в поддержке повстанческих движений в Мали

Text

00:01 Южанина заявила, что доклад Зеленского о Плане победы будет секретным

14 октября 2024

23:56 Довбик спас Украину от поражения в матче с Чехией

23:53 Торговал оружием и боеприпасами — как суд Ровенщины наказал военного

23:41 План победы презентуют в ЕС — глава дипломатии Евросоюза назвал дату

23:34 Путин внес в Госдуму законопроект о стратегическом партнерстве с КНДР — детали

Text

23:32 Военный отреагировал на рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

00:31 Ребров сообщил плохие новости о травме Гуцуляка

00:30 Обеспечение военных имуществом — что получают мобилизованные

00:22 Немцы заблокировали Израилю поставки оружия — стало известно, чего опасаются

00:07 В МИД Украины отвергли обвинения в поддержке повстанческих движений в Мали

14 октября 2024

23:56 Довбик спас Украину от поражения в матче с Чехией

23:53 Торговал оружием и боеприпасами — как суд Ровенщины наказал военного

23:41 План победы презентуют в ЕС — глава дипломатии Евросоюза назвал дату

23:34 Путин внес в Госдуму законопроект о стратегическом партнерстве с КНДР — детали

23:07 Спортивный врач заявил, что Гуцуляку не избежать сотрясения мозга

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

22:45 В Госрегуляторе отреагировали на информацию об угрозе импорта электроэнергии

Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

Text

00:01 Южанина заявила, что доклад Зеленского о Плане победы будет секретным

14 октября 2024
Text

23:32 Военный отреагировал на рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Text

22:56 Как в Германии проходят традиционные осенние фестивали — эксклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Родители массово вывозят детей из Украины — Южанина назвала причины

Text

20:18 Атака на порт Одессы и представление Плана победы украинцам — главные новости

Text

19:44 Южанина объяснила, уменьшится ли зарплата учителей после повышения военного сбора

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

17:50 Путин идет на переговоры и массовые рейды ТЦК — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Рада не рассмотрит экономическое бронирование в ближайшие недели — Гончаренко назвал причину

Text

16:20 Балабан назвал количество украинцев, которые хотят и умеют воевать

Text

13:01 Юрист прокомментировал рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

8 октября 2024

21:40 Новый образец долларовых купюр — как отличить 100 долларов от подделки