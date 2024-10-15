Ідеальний рецепт помідорів на зиму — покрокове приготування заготовки

Встигніть зробити заготовку — ідеальний рецепт помідорів на зиму
Шукаєте рецепт, який збереже смак літніх помідорів на всю зиму? Ця заготовка — ідеальний варіант! Смачні та соковиті помідори прикрасять ваш стіл у холодну пору року. Встигніть зробити.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться (продукти на банку 0.5 л):
- помідори 350 г;
- парасолька кропу;
- листя хрону;
- запашний перець 3 шт;
- лавровий лист 1 шт;
- часник 3 зубки;
- сіль 1 ч. л без гірки;
- мед 1 ч. л;
- оцет 9% 0.5 ст. л.
Спосіб приготування
На дно банки кладемо парасольки кропу, духманий перець, перець горошком, лавровий лист та часник. Потім складаємо помідори.
В кожну 0,5 банки додаємо чайну ложку солі, пів столової ложки оцту 9% та пів чайної ложки меду. Залити холодною водою. Далі банки потрібно стерилізувати, з моменту закипання знадобиться 10 хвилин. Потім закручуємо, перевернути до повного охолодження та зберігаємо.
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