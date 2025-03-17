Съедобные тюльпаны — TikTok-увлечение, которое объяснил Клопотенко

Девушка с тюльпанами. Фото: Freepik

После 8 марта в украинском TikTok начался новый неожиданный тренд — люди едят тюльпаны. Видео, где девушки и парни пробуют цветы на вкус, быстро стали вирусными, вызвав волну обсуждений.



Новини.LIVE расскажут о тренде съедобных цветов и насколько это безопасно для здоровья.

Девушка с букетом тюльпанов. Фото: Freepik

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко также отреагировал на этот тренд и объяснил, что не все тюльпаны безопасны для употребления.

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"Мне очень много людей сбрасывали за эту неделю, что, Евгений, все едят тюльпаны. Я сказал, что хорошо, давайте и я это сделаю. Но важно, чтобы тюльпаны были фермерские или выращенные у вас в огороде. Потому что если вы покупаете тюльпаны, которые в магазинах, они часто приезжают из Голландии и обрабатываются очень неполезными веществами".

По его словам, если тюльпаны выращены без химической обработки, их можно есть даже в сыром виде, а также использовать в кулинарии:

Фаршировать бутоны сыром или паштетом.

Мариновать лепестки.

Готовить соусы из стеблей, которые по вкусу напоминают спаржу или горох.

@klopotenko_chef Тюльпаны? Да. ВОВСЕМ ТРОХИ можно, для классного вкуса и эмоций. Но не более. Кстати, инфо о съедобных цветах - в статье, которую прикрепил в био. А для соуса вам надо: орехи, оливковое масло и стебли тюльпанов. Смешиваете все вместе блендером, едите с кусочком багета и кайфуете, будто что-то расцветает (но немного, максимум один-два). Это. ♬ оригинальный звук - klopotenko_chef

"Тюльпаны имеют хороший вкус, они немного похожи на горох, немного на спаржу, так почему бы их не есть? Но совсем немного", — добавляет Клопотенко.

Съедобные цветы уже на полках супермаркетов

Тем временем на полках некоторых супермаркетов в Киеве начали появляться упакованные съедобные цветы. Похоже, тренд на их потребление становится все популярнее.

Можно ли есть все тюльпаны?

Эксперты отмечают:

Большинство магазинных цветов обработаны химикатами, поэтому они не пригодны для еды.

Фермерские и выращенные без пестицидов тюльпаны можно использовать в блюдах.

Некоторые сорта могут вызвать аллергию, поэтому стоит быть осторожным.

Цветы как еда не такая уж и новинка

Хотя этот тренд выглядит необычно, в истории уже были случаи, когда тюльпаны использовали в пищу. Во время Второй мировой войны в Голландии луковицы тюльпанов даже заменяли картофель из-за нехватки еды.

Сегодня цветы добавляют в салаты, десерты и даже соусы. Но если вы тоже решили попробовать новый тренд, выбирайте только безопасные цветы.



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