Їстівні тюльпани — TikTok-захоплення, яке пояснив Клопотенко

Дівчина з тюльпанами. Фото: Freepik

Після 8 березня в українському TikTok почався новий несподіваний тренд — люди їдять тюльпани. Відео, де дівчата та хлопці пробують квіти на смак, швидко стали вірусними, викликавши хвилю обговорень.



Новини.LIVE розкажуть про тренд їстівних квітів та наскільки це безпечно для здоров'я.

Дівчина з букетом тюльпанів. Фото: Freepik

Український шеф-кухар Євген Клопотенко також відреагував на цей тренд і пояснив, що не всі тюльпани безпечні для вживання.

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"Мені дуже багато людей скидали за цей тиждень, що, Євгене, всі їдять тюльпани. Я сказав, що добре, давайте і я це зроблю. Але важливо, щоб тюльпани були фермерські або вирощені у вас в городі. Бо якщо ви купуєте тюльпани, які в магазинах, вони часто приїжджають з Голландії й обробляються дуже некорисними речовинами".

За його словами, якщо тюльпани вирощені без хімічної обробки, їх можна їсти навіть у сирому вигляді, а також використовувати у кулінарії:

Фарширувати бутони сиром або паштетом.

Маринувати пелюстки.

Готувати соуси зі стебел, які за смаком нагадують спаржу чи горох.

@klopotenko_chef Тюльпани? Так. ЗОВСІМ ТРОХИ можна, для класного смаку та емоцій. Але не більше. До речі, інфо про їстівні квіти — в статті, яку прикріпив в біо. А для соусу вам треба: горіхи, оливкова олія та стебла тюльпанів. Змішуєте все разом блендером, їсте зі шматочком багету і кайфуєте, ніби щось розквітає (але небагато, максимум один-два). Цьом. ♬ оригінальний звук - klopotenko_chef

"Тюльпани мають гарний смак, вони трохи схожі на горох, трохи на спаржу, то чому б їх не їсти? Але зовсім трошки", — додає Клопотенко.

Їстівні квіти вже на полицях супермаркетів

Тим часом на полицях деяких супермаркетів у Києві почали з'являтися упаковані їстівні квіти. Схоже, тренд на їхнє споживання стає все популярнішим.

Чи можна їсти всі тюльпани?

Експерти наголошують:

Більшість магазинних квітів оброблені хімікатами, тому вони не придатні для їжі.

Фермерські та вирощені без пестицидів тюльпани можна використовувати у стравах.

Деякі сорти можуть викликати алергію, тому варто бути обережним.

Квіти як їжа не така вже й новинка

Хоча цей тренд виглядає незвично, в історії вже були випадки, коли тюльпани використовували в їжу. Під час Другої світової війни в Голландії цибулини тюльпанів навіть заміняли картоплю через брак їжі.

Сьогодні квіти додають до салатів, десертів і навіть соусів. Але якщо ви теж вирішили спробувати новий тренд, обирайте лише безпечні квіти.



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