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Из какого мяса нельзя делать тушенку — практические советы

13 января 2025 00:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Из какого мяса нельзя делать тушенку — важные советы для безопасных заготовок
Мясо и лук. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Тушенка — популярная домашняя заготовка, но не все виды мяса подходят для ее приготовления. Узнайте, какое мясо лучше не использовать, чтобы избежать испорченных продуктов и опасных ошибок.

Новини.LIVE расскажут, как правильно сделать домашнюю заготовку.

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Из какого мяса нельзя делать тушенку — практические советы для безопасных заготовок

Тушенка — одна из самых популярных мясных заготовок, которая удобная в использовании и может храниться месяцами. Она выручает, когда нет времени на приготовление сложных блюд: достаточно открыть баночку, добавить гарнир — и полноценный обед готов! Однако важно знать, что не из каждого мяса можно делать качественную, вкусную и безопасную тушенку.

как правильно приготовить тушенку
Мясо в тарелке. Фото: Freepik

Неправильный выбор мяса может не только испортить вкус готового блюда, но и сократить срок его хранения или даже сделать заготовку опасной для здоровья. Вот основные виды мяса, которые не стоит использовать:

1. Мясо с большим количеством жира

Сало, свиной ошеек, грудинка или другие чрезмерно жирные части не подходят для тушенки. Большое количество жира может привести к тому, что блюдо станет слишком тяжелым для пищеварения, а жир может быстро прогоркнуть, испортив заготовку. Если используете свинину, выбирайте более постные части, такие как лопатка или окорок.

2. Старое мясо

Мясо старых животных, например, говядина из коров, которые долго использовались для разведения, имеет жесткую волокнистую структуру. Оно трудно поддается термической обработке, может оставаться жестким даже после длительного тушения. К тому же, вкус такой тушенки будет неприятным, а аромат — слишком резким.

3. Дичь без надлежащей обработки

Дичину, например кабана, оленя, дикой птицы, следует использовать с осторожностью. Такое мясо часто содержит паразиты или требует длительной термической обработки. Если дичь недостаточно прожарена или проварена, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

4. Птица с мелкими костями

Курица, утка или индейка могут использоваться для тушенки, но нужно выбирать части без мелких костей. Маленькие косточки могут попасть в готовое блюдо, что опасно, особенно для детей. Также важно учитывать, что мясо птицы постное, поэтому стоит добавлять немного жира для лучшего вкуса.

5. Субпродукты

Печень, почки, сердце и другие субпродукты категорически не подходят для тушенки. Они имеют специфический запах, быстро портятся и не хранятся длительное время, даже после стерилизации. Если хотите сделать заготовку из субпродуктов, лучше приготовить отдельные блюда из них.

Как правильно выбирать мясо для тушенки?

как правильно приготовить домашнюю тушенку
Домашняя тушенка. Фото: Freepik

Для идеальной тушенки рекомендуется использовать:

  • Говядину: окорок, лопатка, грудинка с минимальным количеством жира.
  • Свинину: постные части, такие как вырезка или окорок.
  • Курятину: филе или бедра без костей.
  • Индейку: филе или части с минимальным количеством мелких косточек.

Советы для вкусной и безопасной тушенки

Обязательно удалять лишний жир.

Использовать только свежее мясо без неприятного запаха.

Придерживаться правил стерилизации банок и крышек.

После приготовления хранить тушенку в прохладном темном месте.

Придерживаясь этих простых правил, вы сможете приготовить вкусную, сочную и безопасную тушенку, которая станет идеальной заготовкой для длительного хранения.

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