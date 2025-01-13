З якого м'яса не можна робити тушонку — важливі поради для безпечних заготовок

М'ясо та цибуля. Фото: Freepik

Тушонка — популярна домашня заготівля, але не всі види м'яса підходять для її приготування. Дізнайтеся, яке м’ясо краще не використовувати, щоб уникнути зіпсованих продуктів і небезпечних помилок.

Новини.LIVE розкажуть, як правильно зробити домашню заготівлю.

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Тушонка — одна з найпопулярніших м’ясних заготовок, яка зручна у використанні та може зберігатися місяцями. Вона виручає, коли немає часу на приготування складних страв: достатньо відкрити баночку, додати гарнір — і повноцінний обід готовий! Проте важливо знати, що не з кожного м’яса можна робити якісну, смачну та безпечну тушонку.

М’ясо в тарілці. Фото: Freepik

Неправильний вибір м’яса може не лише зіпсувати смак готової страви, але й скоротити термін її зберігання або навіть зробити заготовку небезпечною для здоров’я. Ось основні види м'яса, які не варто використовувати:

1. М'ясо з великою кількістю жиру

Сало, свинячий ошийок, грудинка або інші надмірно жирні частини не підходять для тушонки. Велика кількість жиру може призвести до того, що страва стане занадто важкою для травлення, а жир може швидко прогіркнути, зіпсувавши заготовку. Якщо використовуєте свинину, обирайте пісніші частини, такі як лопатка чи окіст.

2. Старе м'ясо

М’ясо старих тварин, наприклад, яловичина з корів, які довго використовувалися для розведення, має жорстку волокнисту структуру. Воно важко піддається термічній обробці, може залишатися жорстким навіть після тривалого тушкування. До того ж, смак такої тушонки буде неприємним, а аромат — надто різким.

3. Дичина без належної обробки

Дичину, як-от кабана, оленя, дикого птаха, слід використовувати з обережністю. Таке м’ясо часто містить паразитів або потребує тривалої термічної обробки. Якщо дичина недостатньо прожарена чи проварена, це може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

4. Птиця з дрібними кістками

Курка, качка чи індичка можуть використовуватися для тушонки, але потрібно обирати частини без дрібних кісток. Маленькі кісточки можуть потрапити у готову страву, що небезпечно, особливо для дітей. Також важливо враховувати, що м'ясо птиці пісне, тому варто додавати трохи жиру для кращого смаку.

5. Субпродукти

Печінка, нирки, серце та інші субпродукти категорично не підходять для тушонки. Вони мають специфічний запах, швидко псуються і не зберігаються тривалий час, навіть після стерилізації. Якщо хочете зробити заготовку з субпродуктів, краще приготувати окремі страви з них.

Як правильно обирати м'ясо для тушонки?

Домашня тушонка. Фото: Freepik

Для ідеальної тушонки рекомендується використовувати:

Яловичину: окіст, лопатка, грудинка з мінімальною кількістю жиру.

Свинину: пісні частини, як-от вирізка або окіст.

Курятину: філе або стегна без кісток.

Індичку: філе або частини з мінімальною кількістю дрібних кісточок.

Поради для смачної та безпечної тушонки

Обов’язково видаляти зайвий жир.

Використовувати лише свіже м’ясо без неприємного запаху.

Дотримуватися правил стерилізації банок та кришок.

Після приготування зберігати тушонку у прохолодному темному місці.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете приготувати смачну, соковиту та безпечну тушонку, яка стане ідеальною заготівлею для тривалого зберігання.

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