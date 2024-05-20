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Забудьте о Нутелле — рецепт шоколадной пасты за копейки

20 мая 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить Нутеллу дома — простой рецепт и лайфхаки
Шоколадная паста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень простой и доступный рецепт вкусной шоколадной пасты. Если добавить измельченные лесные орехи, то по вкусу будет очень похоже на Нутеллу из магазина. Состав магазинной Нутеллы и этой шоколадной пасты очень похож, только в магазинной еще есть всякие добавки и ароматизаторы. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • молоко 100-150 г (чем меньше молока, тем гуще получится шоколадная паста);
  • растительное масло 150-200 г (обязательно берите масло без запаха);
  • сухое молоко или детская молочная смесь 1 ст.л;
  • какао 2 ст.л;
  • сахар 1-2 ст.л. (по вкусу);
  • ванильный сахар 10 г;
  • измельченные орехи 50 г (по желанию). 

Способ приготовления 

В теплое молоко добавьте сахар и ванильный сахар. 

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Молоко и масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дальше можно поступить двумя способами: 1) лить растительное масло тонкой струйкой, регулируя густоту по желанию; 2) влить сразу все растительное масло, взбивать масло с молоком, удерживая ножку блендера на дне стакана, потом медленно ее поднимая. 

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Приготовление пасты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Чем больше молока и меньше масла, тем более жидкой получится паста, и наоборот.

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Какао и шоколадная паста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить сухое молоко, какао, перемешать до полной однородности. По желанию можно добавить любые орехи, только сначала их нужно измельчить в кофемолке. 

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Шоколадная паста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать пасте настояться 1 час и можно кушать. После холодильника шоколадная паста будет еще гуще.

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