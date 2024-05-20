Как приготовить Нутеллу дома — простой рецепт и лайфхаки

Забудьте о Нутелле — рецепт шоколадной пасты за копейки
Очень простой и доступный рецепт вкусной шоколадной пасты. Если добавить измельченные лесные орехи, то по вкусу будет очень похоже на Нутеллу из магазина. Состав магазинной Нутеллы и этой шоколадной пасты очень похож, только в магазинной еще есть всякие добавки и ароматизаторы.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- молоко 100-150 г (чем меньше молока, тем гуще получится шоколадная паста);
- растительное масло 150-200 г (обязательно берите масло без запаха);
- сухое молоко или детская молочная смесь 1 ст.л;
- какао 2 ст.л;
- сахар 1-2 ст.л. (по вкусу);
- ванильный сахар 10 г;
- измельченные орехи 50 г (по желанию).
Способ приготовления
В теплое молоко добавьте сахар и ванильный сахар.
Дальше можно поступить двумя способами: 1) лить растительное масло тонкой струйкой, регулируя густоту по желанию; 2) влить сразу все растительное масло, взбивать масло с молоком, удерживая ножку блендера на дне стакана, потом медленно ее поднимая.
Чем больше молока и меньше масла, тем более жидкой получится паста, и наоборот.
Добавить сухое молоко, какао, перемешать до полной однородности. По желанию можно добавить любые орехи, только сначала их нужно измельчить в кофемолке.
Дать пасте настояться 1 час и можно кушать. После холодильника шоколадная паста будет еще гуще.
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