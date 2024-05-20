Як приготувати Нутеллу вдома — простий рецепт і лайфхаки

Шоколадна паста. Фото: Freepik

Дуже простий і доступний рецепт смачної шоколадної пасти. Якщо додати подрібнені лісові горіхи, то буде дуже схоже на Нутеллу з магазину. Склад магазинної Нутелли і цієї шоколадної пасти дуже схожий, тільки в магазинній є ще добавки і ароматизатори.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

молоко 100-150 г (чим менше молока, тим густіше вийде шоколадна паста);

рослинна олія 150-200 г (обов'язково беріть олію без запаху);

сухе молоко чи дитяча молочна суміш 1 ст.л;

какао 2 ст.

цукор 1-2 ст. (за смаком);

ванільний цукор 10 г;

подрібнені горіхи 50 г (за бажанням).

Спосіб приготування

У тепле молоко додайте цукор та ванільний цукор.

Молоко та олія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі можна зробити двома способами: 1) лити рослинну олію тонким струмком, регулюючи густоту за бажанням; 2) влити відразу всю олію, збивати олію з молоком, утримуючи ніжку блендера на дні склянки, потім повільно її піднімаючи.

Приготування пасти. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Чим більше молока і менше олії, тим рідкішою вийде паста, і навпаки.

Какао та шоколадну пасту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати сухе молоко, какао, перемішати до однорідності. За бажання можна додати будь-які горіхи, тільки спочатку їх потрібно подрібнити в кавомолці.

Шоколадна паста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати пасті настоятися 1 годину і можна їсти. Після холодильника шоколадна паста буде ще густішою.

Раніше ми писали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.

Також ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.

Ще радимо ознайомитись із рецептом десерту "Бурфі" — нашвидкуруч за 30 хвилин до сніданку на 8 березня.