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Забудьте про Нутелла — рецепт шоколадної пасти за копійки

20 травня 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати Нутеллу вдома — простий рецепт і лайфхаки
Шоколадна паста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже простий і доступний рецепт смачної шоколадної пасти. Якщо додати подрібнені лісові горіхи, то буде дуже схоже на Нутеллу з магазину. Склад магазинної Нутелли і цієї шоколадної пасти дуже схожий, тільки в магазинній є ще добавки і ароматизатори.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • молоко 100-150 г (чим менше молока, тим густіше вийде шоколадна паста);
  • рослинна олія 150-200 г (обов'язково беріть олію без запаху);
  • сухе молоко чи дитяча молочна суміш 1 ст.л;
  • какао 2 ст.
  • цукор 1-2 ст. (за смаком);
  • ванільний цукор 10 г;
  • подрібнені горіхи 50 г (за бажанням).

Спосіб приготування

У тепле молоко додайте цукор та ванільний цукор.

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Молоко та олія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі можна зробити двома способами: 1) лити рослинну олію тонким струмком, регулюючи густоту за бажанням; 2) влити відразу всю олію, збивати олію з молоком, утримуючи ніжку блендера на дні склянки, потім повільно її піднімаючи.

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Приготування пасти. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Чим більше молока і менше олії, тим рідкішою вийде паста, і навпаки.

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Какао та шоколадну пасту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати сухе молоко, какао, перемішати до однорідності. За бажання можна додати будь-які горіхи, тільки спочатку їх потрібно подрібнити в кавомолці.

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Шоколадна паста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати пасті настоятися 1 годину і можна їсти. Після холодильника шоколадна паста буде ще густішою.

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рецепти
лайфхаки
какао

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