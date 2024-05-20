Як приготувати Нутеллу вдома — простий рецепт і лайфхаки

Забудьте про Нутелла — рецепт шоколадної пасти за копійки
Дуже простий і доступний рецепт смачної шоколадної пасти. Якщо додати подрібнені лісові горіхи, то буде дуже схоже на Нутеллу з магазину. Склад магазинної Нутелли і цієї шоколадної пасти дуже схожий, тільки в магазинній є ще добавки і ароматизатори.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- молоко 100-150 г (чим менше молока, тим густіше вийде шоколадна паста);
- рослинна олія 150-200 г (обов'язково беріть олію без запаху);
- сухе молоко чи дитяча молочна суміш 1 ст.л;
- какао 2 ст.
- цукор 1-2 ст. (за смаком);
- ванільний цукор 10 г;
- подрібнені горіхи 50 г (за бажанням).
Спосіб приготування
У тепле молоко додайте цукор та ванільний цукор.
Далі можна зробити двома способами: 1) лити рослинну олію тонким струмком, регулюючи густоту за бажанням; 2) влити відразу всю олію, збивати олію з молоком, утримуючи ніжку блендера на дні склянки, потім повільно її піднімаючи.
Чим більше молока і менше олії, тим рідкішою вийде паста, і навпаки.
Додати сухе молоко, какао, перемішати до однорідності. За бажання можна додати будь-які горіхи, тільки спочатку їх потрібно подрібнити в кавомолці.
Дати пасті настоятися 1 годину і можна їсти. Після холодильника шоколадна паста буде ще густішою.
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