Салат с селедкой вместо банальной шубы — рецепт Эктора Хименеса-Браво

Картофельный салат с сельдью. Фото: food52.com

Если вам нравится селедка, но еще с советских времен надоел праздничный салат "Шуба". Если блюдо с морем майонеза и слоем свеклы не кажется слишком привлекательным, этот рецепт для вас.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился интересным и вкусным салатом, который понравится всем.

Читайте также:

"Это не банальное оливье, и не селедка под шубой. Это несколько оригинальнее и вкуснее", — написал известный шеф-повар.

Необходимые ингредиенты

Картофель отварной. Огурец квашеный. Сельдь. Горошек консервированный. Лук синий. Петрушка и укроп. Масло. Соль, перец.

Фото: cnz.to

Процесс приготовления

Картошку отварить в мундирах. Очистить и порезать кубиками.

Лук, сельдь и квашеный огурец порезать кубиком.

Зелень измельчить.

Смешать все ингредиенты, заправить растительным маслом, посолить и поперчить.

Перемешать.

В результате вы получите вкусное и полезное блюдо, которое заменит "Шубу", если последняя, конечно, вам уже надоела.

Ранее мы писали, как почистить селедку быстро и без костей за одну минуту. Также рассказывали, как правильно хранить очищенную сельдь в холодильнике.