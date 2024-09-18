Салат с селедкой вместо банальной шубы — рецепт Эктора Хименеса-Браво

Забудьте о шубе — Эктор Хименес-Браво поделился вкусным салатом с селедкой
Если вам нравится селедка, но еще с советских времен надоел праздничный салат "Шуба". Если блюдо с морем майонеза и слоем свеклы не кажется слишком привлекательным, этот рецепт для вас.
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился интересным и вкусным салатом, который понравится всем.
"Это не банальное оливье, и не селедка под шубой. Это несколько оригинальнее и вкуснее", — написал известный шеф-повар.
Необходимые ингредиенты
- Картофель отварной.
- Огурец квашеный.
- Сельдь.
- Горошек консервированный.
- Лук синий.
- Петрушка и укроп.
- Масло.
- Соль, перец.
Процесс приготовления
- Картошку отварить в мундирах. Очистить и порезать кубиками.
- Лук, сельдь и квашеный огурец порезать кубиком.
- Зелень измельчить.
- Смешать все ингредиенты, заправить растительным маслом, посолить и поперчить.
- Перемешать.
В результате вы получите вкусное и полезное блюдо, которое заменит "Шубу", если последняя, конечно, вам уже надоела.
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