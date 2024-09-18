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Забудьте о шубе — Эктор Хименес-Браво поделился вкусным салатом с селедкой

18 сентября 2024 21:55
Ирина Сундукова - Редактор
Салат с селедкой вместо банальной шубы — рецепт Эктора Хименеса-Браво
Картофельный салат с сельдью. Фото: food52.com
Ирина Сундукова - Редактор

Если вам нравится селедка, но еще с советских времен надоел праздничный салат "Шуба". Если блюдо с морем майонеза и слоем свеклы не кажется слишком привлекательным, этот рецепт для вас.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился интересным и вкусным салатом, который понравится всем.

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"Это не банальное оливье, и не селедка под шубой. Это несколько оригинальнее и вкуснее", — написал известный шеф-повар.

Необходимые ингредиенты

  1. Картофель отварной.
  2. Огурец квашеный.
  3. Сельдь.
  4. Горошек консервированный.
  5. Лук синий.
  6. Петрушка и укроп.
  7. Масло.
  8. Соль, перец.

 

Забудьте о шубе - Эктор Хименес-Браво поделился вкусным салатом с селедкой - фото 1
Фото: cnz.to

Процесс приготовления

  • Картошку отварить в мундирах. Очистить и порезать кубиками.
  • Лук, сельдь и квашеный огурец порезать кубиком.
  • Зелень измельчить.
  • Смешать все ингредиенты, заправить растительным маслом, посолить и поперчить.
  • Перемешать.

В результате вы получите вкусное и полезное блюдо, которое заменит "Шубу", если последняя, конечно, вам уже надоела.

Ранее мы писали, как почистить селедку быстро и без костей за одну минуту. Также рассказывали, как правильно хранить очищенную сельдь в холодильнике.

рецепты Эктор Хименес-Браво салат рецепт блюда селедка

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