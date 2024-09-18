Салат з оселедцем замість банальної шуби — рецепт Ектора Хіменеса-Браво

Забудьте про шубу — Ектор Хіменес-Браво поділився смачнючим салатом з оселедцем
Якщо вам подобається оселедець, але ще з радянських часів обрид святковий салат "Шуба". Якщо страва з морем майонезу та шаром буряка не видається аж надто привабливою, цей рецепт для вас.
Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився цікавим та смачним салатом, який має сподобатися усім.
"Це не банальне олів'є, і не оселедець під шубою. Це дещо оригінальніше та смачніше", — написав відомий шеф-кухар.
Необхідні інгредієнти
- Картопля відварена.
- Огірок квашений.
- Оселедець.
- Горошок консервований.
- Цибуля синя.
- Петрушка та кріп.
- Олія.
- Сіль, перець.
Процес приготування
- Картоплю відварити в мундирах. Почистити та нарізати кубиками.
- Цибулю, оселедець та квашений огірок нарізати кубиком.
- Зелень подрібнити.
- Змішати всі інгредієнти, заправити олією, посолити та поперчити.
- Перемішати.
В результаті, ви отримаєте смачну та корисну страву, яка замінить "Шубу", якщо остання, звичайно, вам вже набридла.
Раніше ми писали, як почистити оселедець швидко і без кісток за одну хвилину. Також розповідали, як правильно зберігати почищений оселедець в холодильнику.
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