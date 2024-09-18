Салат з оселедцем замість банальної шуби — рецепт Ектора Хіменеса-Браво

Картопляний салат з оселедцем. Фото: food52.com

Якщо вам подобається оселедець, але ще з радянських часів обрид святковий салат "Шуба". Якщо страва з морем майонезу та шаром буряка не видається аж надто привабливою, цей рецепт для вас.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився цікавим та смачним салатом, який має сподобатися усім.

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"Це не банальне олів'є, і не оселедець під шубою. Це дещо оригінальніше та смачніше", — написав відомий шеф-кухар.

Необхідні інгредієнти

Картопля відварена. Огірок квашений. Оселедець. Горошок консервований. Цибуля синя. Петрушка та кріп. Олія. Сіль, перець.

Фото: cnz.to

Процес приготування

Картоплю відварити в мундирах. Почистити та нарізати кубиками.

Цибулю, оселедець та квашений огірок нарізати кубиком.

Зелень подрібнити.

Змішати всі інгредієнти, заправити олією, посолити та поперчити.

Перемішати.

В результаті, ви отримаєте смачну та корисну страву, яка замінить "Шубу", якщо остання, звичайно, вам вже набридла.

Раніше ми писали, як почистити оселедець швидко і без кісток за одну хвилину. Також розповідали, як правильно зберігати почищений оселедець в холодильнику.