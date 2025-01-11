Забытая перловая каша, которая достойна королей — простой рецепт полезного и бюджетного блюда

Девушка на кухне. Фото: Freepik

Перловая каша — несправедливо забытое блюдо, которое когда-то подавалось на королевских банкетах. Сегодня оно возвращается в рацион тех, кто ценит пользу, бюджетность и великолепный вкус. Узнайте, как правильно приготовить перловую кашу, чтобы она была нежной, ароматной и идеальной для вашего стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

перловка — 2 стакана;

лук — 1 штука;

банка тушенки (можно мясную, можно куриную) — 1 шт.

масло;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления;

Промыть перловку перед приготовлением. Подсушить крупу, разложив на бумажных салфетках. Налить масло в сковороду, а затем выложить подсушенную перловку.

Перловая каша. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить крупу, постоянно помешивая, пока она не станет светло-карамельного цвета.

Лук на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Мелко нарезать лук и обжарить в отдельной сковороде. Как только лук станет прозрачным, добавить грибы.

Вода и каша. Фото: gospodynka.com.ua

Влить в сковороду с перловкой бульон или обычную воду в пропорции 1 к 2, закрыть крышкой после закипания, уменьшить газ до минимума.

Готовая каша. Фото: gospodynka.com.ua

Дать провариться. После того, как крупа впитает весь бульон и увеличится в объеме в два-три раза, добавить обжаренные грибы с луком и тушенку. Посолить, поперчить по вкусу, можно добавить специи по желанию.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков

Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак.

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Еще интересный рецепт вкусных блинов без молока и яиц за 5 минут.