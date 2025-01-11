Забытая перловая каша, которая достойна королей — простой рецепт полезного и бюджетного блюда

Забытая каша, которая достойна королей — рецепт бюджетного блюда
Перловая каша — несправедливо забытое блюдо, которое когда-то подавалось на королевских банкетах. Сегодня оно возвращается в рацион тех, кто ценит пользу, бюджетность и великолепный вкус. Узнайте, как правильно приготовить перловую кашу, чтобы она была нежной, ароматной и идеальной для вашего стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- перловка — 2 стакана;
- лук — 1 штука;
- банка тушенки (можно мясную, можно куриную) — 1 шт.
- масло;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления;
Промыть перловку перед приготовлением. Подсушить крупу, разложив на бумажных салфетках. Налить масло в сковороду, а затем выложить подсушенную перловку.
Обжарить крупу, постоянно помешивая, пока она не станет светло-карамельного цвета.
Мелко нарезать лук и обжарить в отдельной сковороде. Как только лук станет прозрачным, добавить грибы.
Влить в сковороду с перловкой бульон или обычную воду в пропорции 1 к 2, закрыть крышкой после закипания, уменьшить газ до минимума.
Дать провариться. После того, как крупа впитает весь бульон и увеличится в объеме в два-три раза, добавить обжаренные грибы с луком и тушенку. Посолить, поперчить по вкусу, можно добавить специи по желанию.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков
Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак.
Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.
Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.
Еще интересный рецепт вкусных блинов без молока и яиц за 5 минут.
Читайте Новини.LIVE!