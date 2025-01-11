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Забытая каша, которая достойна королей — рецепт бюджетного блюда

11 января 2025 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Забытая перловая каша, которая достойна королей — простой рецепт полезного и бюджетного блюда
Девушка на кухне. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Перловая каша — несправедливо забытое блюдо, которое когда-то подавалось на королевских банкетах. Сегодня оно возвращается в рацион тех, кто ценит пользу, бюджетность и великолепный вкус. Узнайте, как правильно приготовить перловую кашу, чтобы она была нежной, ароматной и идеальной для вашего стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • перловка — 2 стакана;
  • лук — 1 штука;
  • банка тушенки (можно мясную, можно куриную) — 1 шт.
  • масло;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления;

Промыть перловку перед приготовлением. Подсушить крупу, разложив на бумажных салфетках. Налить масло в сковороду, а затем выложить подсушенную перловку.

как приготовить перловую кашу
Перловая каша. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить крупу, постоянно помешивая, пока она не станет светло-карамельного цвета. 

рецепт перловки
Лук на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Мелко нарезать лук и обжарить в отдельной сковороде. Как только лук станет прозрачным, добавить грибы.

рецепт вкусной перловки
Вода и каша. Фото: gospodynka.com.ua

Влить в сковороду с перловкой бульон или обычную воду в пропорции 1 к 2, закрыть крышкой после закипания, уменьшить газ до минимума.

вкусная перловка с тушенкой
Готовая каша. Фото: gospodynka.com.ua

Дать провариться. После того, как крупа впитает весь бульон и увеличится в объеме в два-три раза, добавить обжаренные грибы с луком и тушенку. Посолить, поперчить по вкусу, можно добавить специи по желанию.

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