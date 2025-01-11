Забута перлова каша, яка достойна королів — простий рецепт корисної та бюджетної страви

Дівчина на кухні. Фото: Freepik

Перлова каша — несправедливо забута страва, яка колись подавалася на королівських банкетах. Сьогодні вона повертається в раціон тих, хто цінує користь, бюджетність та чудовий смак. Дізнайтеся, як правильно приготувати перлову кашу, щоб вона була ніжною, ароматною та ідеальною для вашого столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

перловка — 2 склянки;

цибуля — 1 штука;

банка тушонки (можна м’ясну, можна курячу) — 1 шт.;

олія;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування

Промити перловку перед приготуванням. Підсушити крупу, розклавши на паперових серветках. Налити олію в сковороду, а потім викласти підсушену перловку.

Перлова каша. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити крупу, постійно помішуючи, поки вона не стане світло-карамельного кольору.

Цибуля на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Дрібно нарізати цибулю і обсмажити в окремій сковороді. Як тільки цибуля стане прозорою, додати гриби.

Вода та каша. Фото: gospodynka.com.ua

Влити в сковороду з перловкою бульйон або звичайну воду в пропорції 1 до 2, закрити кришкою після закипання, зменшити газ до мінімуму.

Готова каша. Фото: gospodynka.com.ua

Дати варитися. Після того, як крупа вбере весь бульйон і збільшиться в об’ємі в два — три рази, додати обсмажені гриби з цибулею та тушонку. Посолити, поперчити на смак, можна додати спеції за бажанням.

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