Забута перлова каша, яка достойна королів — простий рецепт корисної та бюджетної страви

Забута каша, яка варта королів — рецепт бюджетної страви
Перлова каша — несправедливо забута страва, яка колись подавалася на королівських банкетах. Сьогодні вона повертається в раціон тих, хто цінує користь, бюджетність та чудовий смак. Дізнайтеся, як правильно приготувати перлову кашу, щоб вона була ніжною, ароматною та ідеальною для вашого столу.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- перловка — 2 склянки;
- цибуля — 1 штука;
- банка тушонки (можна м’ясну, можна курячу) — 1 шт.;
- олія;
- сіль та перець за смаком.
Спосіб приготування
Промити перловку перед приготуванням. Підсушити крупу, розклавши на паперових серветках. Налити олію в сковороду, а потім викласти підсушену перловку.
Обсмажити крупу, постійно помішуючи, поки вона не стане світло-карамельного кольору.
Дрібно нарізати цибулю і обсмажити в окремій сковороді. Як тільки цибуля стане прозорою, додати гриби.
Влити в сковороду з перловкою бульйон або звичайну воду в пропорції 1 до 2, закрити кришкою після закипання, зменшити газ до мінімуму.
Дати варитися. Після того, як крупа вбере весь бульйон і збільшиться в об’ємі в два — три рази, додати обсмажені гриби з цибулею та тушонку. Посолити, поперчити на смак, можна додати спеції за бажанням.
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