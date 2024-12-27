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Забытая каша полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

27 декабря 2024 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Забытая каша полезнее гречки — как снизить холестерин и улучшить здоровье
Девушка с тарелкой. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если вы ищете полезную альтернативу гречке, обратите внимание на перловую кашу. Она не только вкусная, но богата магнием и железом, что делает ее идеальным продуктом для нормализации холестерина и улучшения общего состояния здоровья.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Чем полезна перловая каша:

  • максимум клетчатки;
  • больше всего железа и магния;
  • медленные углеводы;
  • лучше очищать кишечник;
  • самая доступная цена.

Какие витамины в перловой каше?

  • клетчатка — 10.1 г на 100 г (в гречке только 2.8 г);
  • железо — 3.8 мг (почти суточная норма);
  • магний — 94 мг (больше, чем в других крупах);
  • калий — 172 мг (для здорового сердца);
  • цинк — 2.4 мг (для иммунитета).

Как перловка действует на организм?

как готовить перловую кашу
Перловая каша. Фото: smachnenke.com.ua

Способы правильного приготовления

Многие не любят перловку из-за того, что не умеют ее готовить. Вот проверенные способы сделать ее вкусной.

Замочите 1 стакан крупы в холодной воде на ночь. Утром слить воду, промыть крупу. Залить свежей водой (2.5 стакана на 1 стакан крупы).

чем полезна перловая каша
Перловая крупа. Фото: smachnenke.com.ua

Довести до кипения. Убавить огонь до минимума. Варить под крышкой 40-45 минут. В конце добавить сливочное масло и излюбленные специи.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков.

Еще одна очень полезная каша на завтрак.

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.

Еще интересный рецепт вкусных блинов без молока и яиц за 5 минут.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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