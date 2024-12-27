Забытая каша полезнее гречки — как снизить холестерин и улучшить здоровье

Забытая каша полезнее гречки — снижает холестерин и очищает
Если вы ищете полезную альтернативу гречке, обратите внимание на перловую кашу. Она не только вкусная, но богата магнием и железом, что делает ее идеальным продуктом для нормализации холестерина и улучшения общего состояния здоровья.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Чем полезна перловая каша:
- максимум клетчатки;
- больше всего железа и магния;
- медленные углеводы;
- лучше очищать кишечник;
- самая доступная цена.
Какие витамины в перловой каше?
- клетчатка — 10.1 г на 100 г (в гречке только 2.8 г);
- железо — 3.8 мг (почти суточная норма);
- магний — 94 мг (больше, чем в других крупах);
- калий — 172 мг (для здорового сердца);
- цинк — 2.4 мг (для иммунитета).
Как перловка действует на организм?
Способы правильного приготовления
Многие не любят перловку из-за того, что не умеют ее готовить. Вот проверенные способы сделать ее вкусной.
Замочите 1 стакан крупы в холодной воде на ночь. Утром слить воду, промыть крупу. Залить свежей водой (2.5 стакана на 1 стакан крупы).
Довести до кипения. Убавить огонь до минимума. Варить под крышкой 40-45 минут. В конце добавить сливочное масло и излюбленные специи.
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