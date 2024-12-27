Забытая каша полезнее гречки — как снизить холестерин и улучшить здоровье

Девушка с тарелкой. Фото: Freepik

Если вы ищете полезную альтернативу гречке, обратите внимание на перловую кашу. Она не только вкусная, но богата магнием и железом, что делает ее идеальным продуктом для нормализации холестерина и улучшения общего состояния здоровья.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Чем полезна перловая каша:

максимум клетчатки;

больше всего железа и магния;

медленные углеводы;

лучше очищать кишечник;

самая доступная цена.

Какие витамины в перловой каше?

клетчатка — 10.1 г на 100 г (в гречке только 2.8 г);

железо — 3.8 мг (почти суточная норма);

магний — 94 мг (больше, чем в других крупах);

калий — 172 мг (для здорового сердца);

цинк — 2.4 мг (для иммунитета).

Как перловка действует на организм?

Перловая каша. Фото: smachnenke.com.ua

Способы правильного приготовления

Многие не любят перловку из-за того, что не умеют ее готовить. Вот проверенные способы сделать ее вкусной.

Замочите 1 стакан крупы в холодной воде на ночь. Утром слить воду, промыть крупу. Залить свежей водой (2.5 стакана на 1 стакан крупы).

Перловая крупа. Фото: smachnenke.com.ua

Довести до кипения. Убавить огонь до минимума. Варить под крышкой 40-45 минут. В конце добавить сливочное масло и излюбленные специи.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков.

Еще одна очень полезная каша на завтрак.

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.

Еще интересный рецепт вкусных блинов без молока и яиц за 5 минут.