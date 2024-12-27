Забута каша, корисніша за гречку — як знизити холестерин та покращити здоров’я

Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає
Якщо ви шукаєте корисну альтернативу гречці, зверніть увагу на перлову кашу. Вона не лише смачна, а й багата магнієм та залізом, що робить її ідеальним продуктом для нормалізації холестерину та покращення загального стану здоров’я.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Чим корисна перлова каша:
- максимум клітковини;
- найбільше заліза та магнію;
- повільні вуглеводи;
- краще очищати кишківник;
- найдоступніша ціна.
Які вітаміни в перловій каші?
- клітковина — 10.1 г на 100 г (у гречці лише 2.8 г);
- залізо — 3.8 мг (майже добова норма);
- магній — 94 мг (більше, ніж в інших крупах);
- калій — 172 мг (для здорового серця);
- цинк — 2.4 мг (для імунітету).
Як перловка діє на організм?
Способи правильного приготування
Багато хто не любить перловку через те, що не вміє її готувати. Ось перевірені способи зробити її смачною.
Замочити 1 склянку крупи у холодній воді на ніч. Вранці злити воду, промити крупу. Залити свіжою водою (2.5 склянки на 1 склянку крупи).
Довести до кипіння. Зменшити вогонь до мінімуму. Варити під кришкою 40-45 хвилин. Наприкінці додати вершкове масло та улюблені спеції.
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