Забута каша, корисніша за гречку — як знизити холестерин та покращити здоров’я

Дівчина з тарілкою. Фото: Freepik

Якщо ви шукаєте корисну альтернативу гречці, зверніть увагу на перлову кашу. Вона не лише смачна, а й багата магнієм та залізом, що робить її ідеальним продуктом для нормалізації холестерину та покращення загального стану здоров’я.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Чим корисна перлова каша:

максимум клітковини;

найбільше заліза та магнію;

повільні вуглеводи;

краще очищати кишківник;

найдоступніша ціна.

Які вітаміни в перловій каші?

клітковина — 10.1 г на 100 г (у гречці лише 2.8 г);

залізо — 3.8 мг (майже добова норма);

магній — 94 мг (більше, ніж в інших крупах);

калій — 172 мг (для здорового серця);

цинк — 2.4 мг (для імунітету).

Як перловка діє на організм?

Перлова каша. Фото: smachnenke.com.ua

Способи правильного приготування

Багато хто не любить перловку через те, що не вміє її готувати. Ось перевірені способи зробити її смачною.

Замочити 1 склянку крупи у холодній воді на ніч. Вранці злити воду, промити крупу. Залити свіжою водою (2.5 склянки на 1 склянку крупи).

Перлова крупа. Фото: smachnenke.com.ua

Довести до кипіння. Зменшити вогонь до мінімуму. Варити під кришкою 40-45 хвилин. Наприкінці додати вершкове масло та улюблені спеції.

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