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Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

27 грудня 2024 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Забута каша, корисніша за гречку — як знизити холестерин та покращити здоров’я
Дівчина з тарілкою. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо ви шукаєте корисну альтернативу гречці, зверніть увагу на перлову кашу. Вона не лише смачна, а й багата магнієм та залізом, що робить її ідеальним продуктом для нормалізації холестерину та покращення загального стану здоров’я.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Чим корисна перлова каша:

  • максимум клітковини;
  • найбільше заліза та магнію;
  • повільні вуглеводи;
  • краще очищати кишківник;
  • найдоступніша ціна.

Які вітаміни в перловій каші?

  • клітковина — 10.1 г на 100 г (у гречці лише 2.8 г);
  • залізо — 3.8 мг (майже добова норма);
  • магній — 94 мг (більше, ніж в інших крупах);
  • калій — 172 мг (для здорового серця);
  • цинк — 2.4 мг (для імунітету).

Як перловка діє на організм?

як готувати перлову кашу
Перлова каша. Фото: smachnenke.com.ua

Способи правильного приготування

Багато хто не любить перловку через те, що не вміє її готувати. Ось перевірені способи зробити її смачною.

Замочити 1 склянку крупи у холодній воді на ніч. Вранці злити воду, промити крупу. Залити свіжою водою (2.5 склянки на 1 склянку крупи). 

чим корисна перлова каша
Перлова крупа. Фото: smachnenke.com.ua

Довести до кипіння. Зменшити вогонь до мінімуму. Варити під кришкою 40-45 хвилин. Наприкінці додати вершкове масло та улюблені спеції.

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Ще одна дуже корисна каша на сніданок

Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин. 

Ще радимо звернути увагу на унікальний сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди. 

Пропонуємо також приготувати хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна. 

Ще цікавий рецепт смачних млинців без молока та яєць за 5 хвилин. 

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