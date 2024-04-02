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Забытый напиток с удивительной пользой — чем полезен цикорий

2 апреля 2024 06:45
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Янина Томенко
Редактор
Чем полезен цикорий
Напиток из цикория. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Забытый долгое время, цикорий вновь привлекает внимание своей необычной пользой. Однажды широко распространенный, этот напиток ушел на задний план, но его удивительные свойства возвращают его обратно в центр внимания. Давайте рассмотрим, почему цикорий стоит внимания и какие у него преимущества для здоровья.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Цикорий — это растение семейства астровых, известное своими медицинскими свойствами и использованием в кулинарии. Вот несколько способов, которыми цикорий может быть полезен.

Поддержка пищеварения

Цикорий содержит инулин, пребиотик, который способствует росту полезных бактерий в кишечнике. Это может помочь улучшить пищеварение, снизить воспаление и укрепить иммунитет.

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Растение цикорий. Фото: Freepik

Контроль уровня сахара в крови

Инулин в цикории также может помочь снизить уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом или предрасположенностью к нему.

Поддержка сердечно-сосудистого здоровья

Исследования показывают, что употребление цикория может снизить уровень холестерина в крови, что связано с улучшением сердечно-сосудистого здоровья и снижением риска сердечных заболеваний.

Антиоксидантные свойства

Цикорий содержит антиоксиданты, такие как полифенолы, которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами, тем самым снижая риск развития различных заболеваний, включая рак.

Поддержка печени

Некоторые исследования показывают, что цикорий может помочь защитить печень и улучшить ее функцию, что особенно важно для людей с заболеваниями печени или нарушениями ее функций.

Улучшение сна и снижение стресса

Цикорий содержит вещества, которые могут помочь снять напряжение и стресс, а также способствовать расслаблению, что может улучшить качество сна и общее самочувствие.

Учитывая все эти полезные свойства, добавление цикория в свой рацион может стать отличным способом улучшить общее здоровье и благополучие.

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