Чим корисний цикорій

Напій із цикорію. Фото: Freepik

Забутий довгий час цикорій знову привертає увагу своєю незвичайною корисністю. Колись широко поширений, цей напій пішов на задній план, але його дивовижні властивості повільно повертають назад до центру уваги. Давайте розглянемо, чому цикорій вартий уваги і які у нього переваги для здоров'я.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Підтримка травлення

Цикорій містить інулін, пребіотик, що сприяє зростанню корисних бактерій у кишечнику. Це може допомогти покращити травлення, знизити запалення та зміцнити імунітет.

Рослина цикорій. Фото: Freepik

Контроль рівня цукру в крові

Інулін у цикорії також може допомогти знизити рівень цукру в крові, що особливо важливо для людей з діабетом або схильністю до нього.

Підтримка серцево-судинного здоров'я

Дослідження показують, що вживання цикорію може знизити рівень холестерину в крові, що пов'язане з покращенням серцево-судинного здоров'я та зниженням ризику серцевих захворювань.

Антиоксидантні властивості

Цикорій містить антиоксиданти, такі як поліфеноли, які допомагають захищати клітини від пошкоджень вільними радикалами, тим самим знижуючи ризик розвитку різних захворювань, включаючи рак.

Підтримка печінки

Деякі дослідження показують, що цикорій може допомогти захистити печінку та покращити її функцію, що особливо важливо для людей із захворюваннями печінки або порушеннями її функцій.

Поліпшення сну та зниження стресу

Цикорій містить речовини, які можуть допомогти зняти напругу та стрес, а також сприяти розслабленню, що може покращити якість сну та загальне самопочуття.

Враховуючи всі ці корисні властивості, додавання цикорію до свого раціону може стати чудовим способом покращити загальне здоров'я та благополуччя.

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