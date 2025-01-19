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Забытый напиток, заряжает энергией — вкусная альтернатива кофе

19 января 2025 06:48
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Забытый напиток, который заряжает энергией лучше кофе — попробовать стоит каждому
Чашка и печенье. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот напиток когда-то был популярным во многих семьях, однако со временем его незаслуженно забыли. Заряжает энергией, освежает и является отличной альтернативой кофе — стоит приготовить хотя бы раз, чтобы оценить его вкус и пользу.

Новини.LIVE расскажут о пользе цикория и почему его стоит добавить в свой рацион.

Когда-то цикорий был настоящим сокровищем в каждом украинском доме. Его ароматный, насыщенный напиток со слегка горьковатым привкусом стал любимой альтернативой кофе, особенно во времена, когда кофейные зерна были недоступны.

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Чаш с цикорием. Фото: Freepik

Но сегодня этот напиток, наполненный пользой, несправедливо забыт. А зря, ведь цикорий — это не просто вкусный заменитель кофе, а настоящий энергетический напиток, который дарит бодрость и пользу для здоровья.

Что такое цикорий

Цикорий — это растение с ярко-синими цветами, корень которого используют для приготовления напитка. После сбора корни высушивают, обжаривают и перемалывают в порошок, который заваривают, подобно кофе. Благодаря естественному процессу обжарки корень приобретает глубокий карамельный аромат с легкими ореховыми нотками.

Почему цикорий лучше кофе

  • Натуральная энергия без кофеина. Цикорий не содержит кофеина, поэтому он не вызывает резкого скачка давления или учащенного сердцебиения.
  • Его энергетический эффект достигается благодаря природным инулиновым волокнам, которые улучшают пищеварение и способствуют стабильному уровню энергии.
  • Полезный для пищеварения. Основной компонент цикория — инулин, природный пребиотик, который способствует здоровой микрофлоре кишечника, улучшает пищеварение и помогает сохранять ощущение легкости.
  • Положительное влияние на сердце. Регулярное употребление цикория помогает снизить уровень "плохого" холестерина, что положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.
  • Успокаивающий эффект. Благодаря отсутствию кофеина напиток не вызывает нервозности, поэтому его можно пить даже перед сном.

Как правильно заваривать цикорий

что такое цикорий и как его пить
Добавление сливок к цикорию. Фото: Freepik

Приготовление напитка из цикория чрезвычайно простое.

Вот пошаговая инструкция:

  • Закипятить 200 мл. воды.
  • Добавить 1-2 чайные ложки порошка цикория.
  • Дать настояться 2-3 минуты.
  • По желанию добавить молоко, мед или корицу для более насыщенного вкуса.

Цикорий в кулинарии

Этот универсальный продукт можно использовать не только для напитков. Порошок цикория добавляют в выпечку для создания карамельных ноток, а также в соусы и маринады для мяса.

Противопоказания

Несмотря на все преимущества, цикорий имеет противопоказания. Его не рекомендуют людям с заболеваниями желчного пузыря, поскольку он стимулирует выработку желчи. Также следует употреблять его умеренно во время беременности.

Цикорий — это не просто вкусный напиток, а настоящий суперфуд, заряжающий энергией и заботящийся о здоровье. Если вы ищете полезную альтернативу кофе, которая бы освежала и дарила бодрость без вреда для организма — цикорий станет идеальным выбором. Откройте для себя этот забытый напиток и наслаждайтесь его пользой каждый день!

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