Забытый напиток, который заряжает энергией лучше кофе — попробовать стоит каждому

Чашка и печенье. Фото: Freepik

Этот напиток когда-то был популярным во многих семьях, однако со временем его незаслуженно забыли. Заряжает энергией, освежает и является отличной альтернативой кофе — стоит приготовить хотя бы раз, чтобы оценить его вкус и пользу.

Новини.LIVE расскажут о пользе цикория и почему его стоит добавить в свой рацион.



Когда-то цикорий был настоящим сокровищем в каждом украинском доме. Его ароматный, насыщенный напиток со слегка горьковатым привкусом стал любимой альтернативой кофе, особенно во времена, когда кофейные зерна были недоступны.

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Чаш с цикорием. Фото: Freepik

Но сегодня этот напиток, наполненный пользой, несправедливо забыт. А зря, ведь цикорий — это не просто вкусный заменитель кофе, а настоящий энергетический напиток, который дарит бодрость и пользу для здоровья.

Что такое цикорий

Цикорий — это растение с ярко-синими цветами, корень которого используют для приготовления напитка. После сбора корни высушивают, обжаривают и перемалывают в порошок, который заваривают, подобно кофе. Благодаря естественному процессу обжарки корень приобретает глубокий карамельный аромат с легкими ореховыми нотками.

Почему цикорий лучше кофе

Натуральная энергия без кофеина. Цикорий не содержит кофеина, поэтому он не вызывает резкого скачка давления или учащенного сердцебиения.

Его энергетический эффект достигается благодаря природным инулиновым волокнам, которые улучшают пищеварение и способствуют стабильному уровню энергии.

Полезный для пищеварения. Основной компонент цикория — инулин, природный пребиотик, который способствует здоровой микрофлоре кишечника, улучшает пищеварение и помогает сохранять ощущение легкости.

Положительное влияние на сердце. Регулярное употребление цикория помогает снизить уровень "плохого" холестерина, что положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Успокаивающий эффект. Благодаря отсутствию кофеина напиток не вызывает нервозности, поэтому его можно пить даже перед сном.

Как правильно заваривать цикорий

Добавление сливок к цикорию. Фото: Freepik

Приготовление напитка из цикория чрезвычайно простое.

Вот пошаговая инструкция:

Закипятить 200 мл. воды.

Добавить 1-2 чайные ложки порошка цикория.

Дать настояться 2-3 минуты.

По желанию добавить молоко, мед или корицу для более насыщенного вкуса.

Цикорий в кулинарии

Этот универсальный продукт можно использовать не только для напитков. Порошок цикория добавляют в выпечку для создания карамельных ноток, а также в соусы и маринады для мяса.

Противопоказания

Несмотря на все преимущества, цикорий имеет противопоказания. Его не рекомендуют людям с заболеваниями желчного пузыря, поскольку он стимулирует выработку желчи. Также следует употреблять его умеренно во время беременности.

Цикорий — это не просто вкусный напиток, а настоящий суперфуд, заряжающий энергией и заботящийся о здоровье. Если вы ищете полезную альтернативу кофе, которая бы освежала и дарила бодрость без вреда для организма — цикорий станет идеальным выбором. Откройте для себя этот забытый напиток и наслаждайтесь его пользой каждый день!

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