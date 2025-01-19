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Забутий напій, що заряджає енергією — смачна альтернатива каві

19 січня 2025 06:48
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Забутий напій, який заряджає енергією краще за каву — спробувати варто кожному
Чашка та печиво. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей напій колись був популярним у багатьох родинах, проте з часом його незаслужено забули. Заряджає енергією, освіжає та є чудовою альтернативою кави — варто приготувати хоча б раз, щоб оцінити його смак та користь.

Новини.LIVE розкажуть про користь цикорію та чому його варто додати до свого раціону.

Колись цикорій був справжнім скарбом у кожній українській оселі. Його ароматний, насичений напій зі злегка гіркуватим присмаком став улюбленою альтернативою кави, особливо в часи, коли кавові зерна були недоступними.

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Чаш з цикорієм. Фото: Freepik

Проте сьогодні цей напій, сповнений користі, але  несправедливо забутий. А дарма, адже цикорій — це не просто смачний замінник кави, а справжній енергетичний напій, що дарує бадьорість і користь для здоров'я.

Що таке цикорій

Цикорій — це рослина з яскраво-синіми квітами, корінь якої використовують для приготування напою. Після збору коріння висушують, обсмажують і перемелюють на порошок, який заварюють, подібно до кави. Завдяки природному процесу обсмажування корінь набуває глибокого карамельного аромату з легкими горіховими нотками.

Чому цикорій краще за каву

  • Натуральна енергія без кофеїну. Цикорій не містить кофеїну, тому він не викликає різкого стрибка тиску чи прискореного серцебиття. Його енергетичний ефект досягається завдяки природним інуліновим волокнам, які покращують травлення і сприяють стабільному рівню енергії.
  • Користь для травлення. Основний компонент цикорію — інулін, природний пребіотик, який сприяє здоровій мікрофлорі кишечника, покращує травлення та допомагає зберігати відчуття легкості.
  • Позитивний вплив на серце. Регулярне вживання цикорію допомагає знизити рівень "поганого" холестерину, що позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи.
  • Заспокійливий ефект. Завдяки відсутності кофеїну напій не викликає нервозності, тому його можна пити навіть перед сном.

Як правильно заварювати цикорій

що таке цикорий та як його пити
Додавання вершків до цикорію. Фото: Freepik

Приготування напою з цикорію надзвичайно просте.

Ось покрокова інструкція:

  • Закип'ятити 200 мл води.
  • Додати 1-2 чайні ложки порошку цикорію.
  • Дати настоятися 2-3 хвилини.
  • За бажанням додати молоко, мед або корицю для більш насиченого смаку.

Цикорій у кулінарії

Цей універсальний продукт можна використовувати не лише для напоїв. Порошок цикорію додають у випічку для створення карамельних ноток, а також у соуси та маринади для м'яса.

Протипоказання

Попри всі переваги, цикорій має протипоказання. Його не рекомендують людям із захворюваннями жовчного міхура, оскільки він стимулює вироблення жовчі. Також слід вживати його помірно під час вагітності.

Цикорій — це не просто смачний напій, а справжній суперфуд, що заряджає енергією і дбає про здоров'я. Якщо ви шукаєте корисну альтернативу каві, яка б освіжала і дарувала бадьорість без шкоди для організму — цикорій стане ідеальним вибором. Відкрийте для себе цей забутий напій і насолоджуйтеся його користю щодня!

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