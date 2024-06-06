Клубничный компот на зиму — очень просто рецепт заготовки

Клубника и компот.

Консервированный клубничный компот с лимоном — это вкусный и ароматный напиток, который можно приготовить на зиму, чтобы наслаждаться наслаждаться вкусом лета даже зимой.

Новини.LIVE. собрали несколько рекомендаций, как приготовить компот с клубникой и лимоном.

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Вам понадобится:

1 кг свежей клубники;

1 лимон;

500 г сахара;

3 литра воды.

Стерилизация банок и крышек

Вымойте банки с содой и тщательно ополосните горячей водой.

Простерилизуйте банки, поместив их в горячую духовку (120°C) на 15-20 минут или прокипятите в большой кастрюле с водой в течение 10 минут.

Крышки прокипятите в отдельной кастрюле в течение 5-10 минут.

Клубника и ягоды. Фото: Freepik

Подготовка клубники

Тщательно вымойте клубнику под холодной водой и удалите плодоножки. Крупные ягоды можно разрезать пополам, мелкие оставить целыми.

Подготовка лимона

Тщательно вымойте лимон и обдайте его кипятком. Нарежьте лимон тонкими кружочками или полукружками, удаляя косточки.

Приготовление компота

В большой кастрюле доведите до кипения 3 литра воды. Постепенно добавьте сахар, помешивая, чтобы он полностью растворился.

Варите сироп на медленном огне 5-10 минут, снимая пену по мере необходимости.

Наполнение банок

На дно стерилизованных банок уложите несколько кружочков лимона. Наполните банки подготовленной клубникой примерно на 1/3 или 1/2 объема, в зависимости от предпочтений.

Заливка сиропом

Осторожно заливайте клубнику горячим сиропом, оставляя примерно 1-2 см до края банки. Если требуется, можно подкорректировать количество сиропа, добавляя или убирая его.

Удаление пузырьков воздуха

Проведите чистой ложкой или палочкой вдоль стенок банок, чтобы удалить пузырьки воздуха. Добавьте еще немного сиропа, если его уровень понизился.

Клубничный компот. Фото: Freepik

Консервация

Накройте банки стерилизованными крышками и плотно закройте их. Если используются закручивающиеся крышки, затяните их с помощью консервного ключа.

В большой кастрюле постелите на дно полотенце или специальную решетку. Поставьте банки в кастрюлю и залейте горячей водой до уровня "плечиков" банок.

Доведите воду до кипения и пастеризуйте банки в течение 15-20 минут для 3-литровых банок (или 10-15 минут для банок меньшего объема).

Охлаждение и хранение

Осторожно выньте банки из воды и поставьте их на полотенце, крышками вниз, чтобы проверить герметичность. Оставьте банки остывать при комнатной температуре.

После полного остывания проверьте герметичность крышек. Если крышка не прогибается при нажатии, банка закрыта герметично.

Храните консервированный компот в прохладном, темном месте. Срок хранения — до 1 года.

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