Полуничний компот на зиму дуже — просто рецепт заготівлі

Полуниця та компот.

Консервований полуничний компот з лимоном — це смачний і ароматний напій, який можна приготувати на зиму, щоб насолоджуватися смаком літа навіть узимку.

Новини.LIVE. зібрали кілька рекомендацій, як приготувати компот із полуницею та лимоном.

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Вам знадобиться:

1 кг свіжої полуниці;

1 лимон;

500 г цукру;

3 літри води.

Стерилізація банок та кришок

Вимийте банки з содою і ретельно промийте гарячою водою.

Простерилізуйте банки, помістивши в гарячу духовку (120°C) на 15-20 хвилин або прокип'ятіть у великій каструлі з водою протягом 10 хвилин.

Кришки прокип'ятіть в окремій каструлі протягом 5-10 хвилин.

Полуниця та ягоди. Фото: Freepik

Підготовка полуниці

Ретельно вимийте полуницю під холодною водою та видаліть плодоніжки. Великі ягоди можна розрізати навпіл, дрібні залишити цілими.

Підготовка лимона

Ретельно вимийте лимон та обдайте його окропом. Наріжте лимон тонкими кружальцями, видаляючи кісточки.

Приготування компоту

У великій каструлі доведіть до кипіння 3 літри води. Поступово додайте цукор, помішуючи, щоб він повністю розчинився.

Варіть сироп на повільному вогні 5-10 хвилин, знімаючи піну за необхідності.

Наповнення банок

На дно стерилізованих банок покладіть кілька кружечків лимона. Наповніть банки підготовленою полуницею приблизно на 1/3 або 1/2 обсягу, залежно від переваг.

Заливка сиропом

Обережно заливайте полуницю гарячим сиропом, залишаючи приблизно 1-2 див до краю банки. Якщо потрібно, можна підкоригувати кількість сиропу, додаючи або видаляючи його.

Видалення бульбашок повітря

Проведіть чистою ложкою або паличкою вздовж стінок банок, щоб видалити бульбашки повітря. Додайте ще трохи сиропу, якщо його рівень знизився.

Полуничний компот. Фото: Freepik

Консервація

Накрийте банки стерилізованими кришками та щільно закрийте їх. Якщо використовуються кришки, що закручуються, затягніть їх за допомогою консервного ключа.

У великій каструлі постеліть на дно рушник або спеціальну решітку. Поставте банки в каструлю і залийте гарячою водою рівня "плічок" банок.

Доведіть воду до кипіння і пастеризуйте банки протягом 15-20 хвилин для 3-літрових банок (або 10-15 хвилин для менших банок).

Охолодження та зберігання

Обережно вийміть банки з води і поставте їх на рушник кришками вниз, щоб перевірити герметичність. Залишіть банки остигати при кімнатній температурі.

Після повного остигання перевірте герметичність кришок. Якщо кришка не прогинається при натисканні, банку закрито герметично.

Зберігайте консервований компот у прохолодному, темному місці. Термін зберігання — до 1 року.

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