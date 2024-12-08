Забытый рецепт блинчиков с творожной начинкой — идеальный завтрак

Забытый рецепт блинов с особой творожной начинкой к завтраку
Этот рецепт блинов с творожной начинкой возвращает нас в детство, когда ароматы домашней выпечки собирали всю семью за столом. Нежное тесто, сладкая творожная начинка и легкость приготовления сделают их фаворитом вашего завтракового меню.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- соль — ½ ч.л.;
- сахар — 6 ст.л.;
- молоко — 500 мл.;
- кипяток — 250 мл.;
- мука — 500 г;
- масло — 6 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- сыр — 300 г;
- сахар — 30 г;
- яйца — 2 шт.;
- ванильный сахар — 2 ч.л.;
- соль;
- изюм.
Способ приготовления
Разбиваем в миску яйца, высыпаем соль и сахар, перемешиваем. Вливаем в смесь молоко, просеиваем туда муку, замешиваем густое тесто без комков. Вливаем в тесто кипяток, перемешиваем, а затем добавляем еще кипяток. После смешивания ингредиентов вливаем остатки молока.
В сковороде обжариваем тонкие блины. Для начинки перетираем творог через сито, делим яйца на желтки и белки. Также в творог высыпаем изюм. Белки взбиваем вместе с сахаром в пышную пену, а затем вводим их в творожную начинку. Начиняем каждый блин творожной массой, закрываем как в конвертики.
Смазываем форму для запекания сливочным маслом и выкладываем конвертики из блинов с творогом. Смазываем блины сливочным маслом и накрываем фольгой, выпекаем в духовке при 180 ºС пол часа. Дальше снимаем фольгу с блинов и выпекаем без нее еще 10 минут.
Подавать такие блины можно с любой начинкой: от сгущенки до сметаны. Выходят вкусные и сытные блины с сыром на завтрак.
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