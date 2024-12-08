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Забытый рецепт блинов с особой творожной начинкой к завтраку

8 декабря 2024 06:12
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Забытый рецепт блинчиков с творожной начинкой — идеальный завтрак
Блинчики с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот рецепт блинов с творожной начинкой возвращает нас в детство, когда ароматы домашней выпечки собирали всю семью за столом. Нежное тесто, сладкая творожная начинка и легкость приготовления сделают их фаворитом вашего завтракового меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — ½ ч.л.;
  • сахар — 6 ст.л.;
  • молоко — 500 мл.;
  • кипяток — 250 мл.;
  • мука — 500 г;
  • масло — 6 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • сыр — 300 г;
  • сахар — 30 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • ванильный сахар — 2 ч.л.;
  • соль;
  • изюм.

Способ приготовления

Разбиваем в миску яйца, высыпаем соль и сахар, перемешиваем. Вливаем в смесь молоко, просеиваем туда муку, замешиваем густое тесто без комков. Вливаем в тесто кипяток, перемешиваем, а затем добавляем еще кипяток. После смешивания ингредиентов вливаем остатки молока.

вкусные блины к завтраку
Жареный блинчик. Фото: smachnenke.com.ua

В сковороде обжариваем тонкие блины. Для начинки перетираем творог через сито, делим яйца на желтки и белки. Также в творог высыпаем изюм. Белки взбиваем вместе с сахаром в пышную пену, а затем вводим их в творожную начинку. Начиняем каждый блин творожной массой, закрываем как в конвертики.

блины с начинкой на завтрак
Блинчики с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Смазываем форму для запекания сливочным маслом и выкладываем конвертики из блинов с творогом. Смазываем блины сливочным маслом и накрываем фольгой, выпекаем в духовке при 180 ºС пол часа. Дальше снимаем фольгу с блинов и выпекаем без нее еще 10 минут.

рецепт блинов на завтрак
Блинчики с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Подавать такие блины можно с любой начинкой: от сгущенки до сметаны. Выходят вкусные и сытные блины с сыром на завтрак.

Раньше мы писали о ленивом хачапури с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут, и вкусный завтрак готов.

Еще мы писали о хачапури на творожном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак.

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