Забытый рецепт блинчиков с творожной начинкой — идеальный завтрак

Блинчики с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт блинов с творожной начинкой возвращает нас в детство, когда ароматы домашней выпечки собирали всю семью за столом. Нежное тесто, сладкая творожная начинка и легкость приготовления сделают их фаворитом вашего завтракового меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — ½ ч.л.;

сахар — 6 ст.л.;

молоко — 500 мл.;

кипяток — 250 мл.;

мука — 500 г;

масло — 6 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

сыр — 300 г;

сахар — 30 г;

яйца — 2 шт.;

ванильный сахар — 2 ч.л.;

соль;

изюм.

Способ приготовления

Разбиваем в миску яйца, высыпаем соль и сахар, перемешиваем. Вливаем в смесь молоко, просеиваем туда муку, замешиваем густое тесто без комков. Вливаем в тесто кипяток, перемешиваем, а затем добавляем еще кипяток. После смешивания ингредиентов вливаем остатки молока.

Жареный блинчик. Фото: smachnenke.com.ua

В сковороде обжариваем тонкие блины. Для начинки перетираем творог через сито, делим яйца на желтки и белки. Также в творог высыпаем изюм. Белки взбиваем вместе с сахаром в пышную пену, а затем вводим их в творожную начинку. Начиняем каждый блин творожной массой, закрываем как в конвертики.

Блинчики с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Смазываем форму для запекания сливочным маслом и выкладываем конвертики из блинов с творогом. Смазываем блины сливочным маслом и накрываем фольгой, выпекаем в духовке при 180 ºС пол часа. Дальше снимаем фольгу с блинов и выпекаем без нее еще 10 минут.

Блинчики с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Подавать такие блины можно с любой начинкой: от сгущенки до сметаны. Выходят вкусные и сытные блины с сыром на завтрак.

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