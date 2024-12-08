Забутий рецепт млинців із сирною начинкою — ідеальний сніданок

Забутий рецепт млинців з особливою сирною начинкою до сніданку
Цей рецепт млинців із сирною начинкою повертає нас у дитинство, коли аромати домашньої випічки збирали всю родину за столом. Ніжне тісто, солодка сирна начинка та легкість приготування зроблять їх фаворитом вашого сніданкового меню.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- сіль — ½ ч.л.;
- цукор — 6 ст.л.;
- молоко — 500 мл.;
- окріп — 250 мл.;
- борошно — 500 г;
- олія — 6 ст.л.
Інгредієнти для начинки:
- сир — 300 г;
- цукор — 30 г;
- яйця — 2 шт.;
- ванільний цукор — 2 ч.л.;
- сіль;
- родзинки.
Спосіб приготування
Розбиваємо в миску яйця, висипаємо сіль та цукор, перемішуємо. Вливаємо в суміш молоко, просіюємо туди борошно, замішуємо густе тісто без грудок. Вливаємо в тісто окріп, перемішуємо, а потім додаємо ще окропу. Після змішування інгредієнтів вливаємо рештки молока.
У сковороді обсмажуємо тонкі млинці. Для начинки перетираємо сир через сито, ділимо яйця на жовтки та білки. Також у сир висипаємо родзинки. Білки збиваємо разом із цукром до пишної піни, а потім вводимо їх у сирну начинку. Начиняємо кожен млинець сирною масою, закриваємо наче в конвертики.
Змащуємо форму для запікання вершковим маслом і викладаємо конвертики з млинців з сиром. Змащуємо млинці вершковим маслом і накриваємо фольгою, випікаємо в духовці при 180 ºС пів години. Далі знімаємо фольгу з млинців та випікаємо без неї ще 10 хвилин.
Подавати такі млинці можна з будь-якою начинкою: від згущеного молока до сметани. Виходять смачні та ситні млинці з сиром на сніданок.
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