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Забутий рецепт млинців з особливою сирною начинкою до сніданку

8 грудня 2024 06:12
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Забутий рецепт млинців із сирною начинкою — ідеальний сніданок
Млинці з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей рецепт млинців із сирною начинкою повертає нас у дитинство, коли аромати домашньої випічки збирали всю родину за столом. Ніжне тісто, солодка сирна начинка та легкість приготування зроблять їх фаворитом вашого сніданкового меню.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — ½ ч.л.;
  • цукор — 6 ст.л.;
  • молоко — 500 мл.;
  • окріп — 250 мл.;
  • борошно — 500 г;
  • олія — ​​6 ст.л.

Інгредієнти для начинки:

  • сир — 300 г;
  • цукор — 30 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • ванільний цукор — 2 ч.л.;
  • сіль;
  • родзинки.

Спосіб приготування

Розбиваємо в миску яйця, висипаємо сіль та цукор, перемішуємо. Вливаємо в суміш молоко, просіюємо туди борошно, замішуємо густе тісто без грудок. Вливаємо в тісто окріп, перемішуємо, а потім додаємо ще окропу. Після змішування інгредієнтів вливаємо рештки молока.

смачні млинці до сніданку
Смажений млинець. Фото: smachnenke.com.ua

У сковороді обсмажуємо тонкі млинці. Для начинки перетираємо сир через сито, ділимо яйця на жовтки та білки. Також у сир висипаємо родзинки. Білки збиваємо разом із цукром до пишної піни, а потім вводимо їх у сирну начинку. Начиняємо кожен млинець сирною масою, закриваємо наче в конвертики.

млинці з начинкою на сніданок
Млинці з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Змащуємо форму для запікання вершковим маслом і викладаємо конвертики з млинців з сиром. Змащуємо млинці вершковим маслом і накриваємо фольгою, випікаємо в духовці при 180 ºС пів години. Далі знімаємо фольгу з млинців та випікаємо без неї ще 10 хвилин.

рецепт млинців на сніданок
Млинці з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Подавати такі млинці можна з будь-якою начинкою: від згущеного молока до сметани. Виходять смачні та ситні млинці з сиром на сніданок.

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