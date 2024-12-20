Давно забытый рецепт каши "замужем" на ужин — самое вкусное и простое блюдо из гречки и пшена

Гречка и пшено. Фото: smachnenke.com.ua

Рецепт каши "замужем" — это сочетание вкусного и полезного. Добавьте гречку и пшено в свое меню и удивите семью традиционным блюдом, возвращающим в детство!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

1 стакан гречки;

1 стакан пшена;

400 г мяса;

1-2 лука;

1 морковь;

1 литр кипятка;

соль;

перец.

Способ приготовления

Взять один стакан гречневой крупы и один стакан пшена, всыпать на сковороду. Обжарить на растительном масле 5 минут. Нарезать 400 г свинины на маленькие кусочки и обжарить на сильном огне 2 минуты. Затем перемешайте и обжарьте еще 2 минуты с другой стороны.

Пшено и гречка на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Пока мясо обжаривается, мелко порезать две луковицы и натереть морковь на большой терке. Добавить лук с морковью в сковороду с мясом, посолить и обжарить 5 минут на среднем огне.

Мясо на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить мясо с овощами в кастрюлю. Туда же отправить обжаренную ранее крупу.

Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Залить 1 литром горячей воды, посолить по вкусу.

Добавление воды и соли. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть кастрюлю крышкой и томить на небольшом огне до готовности крупы.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

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