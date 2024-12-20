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Забытый рецепт на ужин — понадобится стакан гречки и пшена

20 декабря 2024 20:23
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Давно забытый рецепт каши "замужем" на ужин — самое вкусное и простое блюдо из гречки и пшена
Гречка и пшено. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Рецепт каши "замужем" — это сочетание вкусного и полезного. Добавьте гречку и пшено в свое меню и удивите семью традиционным блюдом, возвращающим в детство!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • 1 стакан гречки;
  • 1 стакан пшена;
  • 400 г мяса;
  • 1-2 лука;
  • 1 морковь;
  • 1 литр кипятка;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

Взять один стакан гречневой крупы и один стакан пшена, всыпать на сковороду. Обжарить на растительном масле 5 минут. Нарезать 400 г свинины на маленькие кусочки и обжарить на сильном огне 2 минуты. Затем перемешайте и обжарьте еще 2 минуты с другой стороны.

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Пшено и гречка на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Пока мясо обжаривается, мелко порезать две луковицы и натереть морковь на большой терке. Добавить лук с морковью в сковороду с мясом, посолить и обжарить 5 минут на среднем огне.

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Мясо на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить мясо с овощами в кастрюлю. Туда же отправить обжаренную ранее крупу.

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Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Залить 1 литром горячей воды, посолить по вкусу.

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Добавление воды и соли. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть кастрюлю крышкой и томить на небольшом огне до готовности крупы.

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Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

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рецепты Ужин гречка каша пшено

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