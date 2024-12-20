Давно забытый рецепт каши "замужем" на ужин — самое вкусное и простое блюдо из гречки и пшена

Забытый рецепт на ужин — понадобится стакан гречки и пшена
Рецепт каши "замужем" — это сочетание вкусного и полезного. Добавьте гречку и пшено в свое меню и удивите семью традиционным блюдом, возвращающим в детство!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- 1 стакан гречки;
- 1 стакан пшена;
- 400 г мяса;
- 1-2 лука;
- 1 морковь;
- 1 литр кипятка;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Взять один стакан гречневой крупы и один стакан пшена, всыпать на сковороду. Обжарить на растительном масле 5 минут. Нарезать 400 г свинины на маленькие кусочки и обжарить на сильном огне 2 минуты. Затем перемешайте и обжарьте еще 2 минуты с другой стороны.
Пока мясо обжаривается, мелко порезать две луковицы и натереть морковь на большой терке. Добавить лук с морковью в сковороду с мясом, посолить и обжарить 5 минут на среднем огне.
Переложить мясо с овощами в кастрюлю. Туда же отправить обжаренную ранее крупу.
Залить 1 литром горячей воды, посолить по вкусу.
Накрыть кастрюлю крышкой и томить на небольшом огне до готовности крупы.
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