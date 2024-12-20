Давно забутий рецепт каші "заміжня" на вечерю — найсмачніша і проста страва з гречки та пшона

Забутий рецепт на вечерю — знадобиться склянка гречки та пшона
Рецепт каші "заміжня" — це поєднання смачного та корисного. Додайте гречку та пшоно до свого меню та здивуйте сім'ю традиційною стравою, що повертає у дитинство!
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- 1 склянка гречки;
- 1 склянка пшона;
- 400 г м’яса;
- 1-2 цибулі;
- 1 морква;
- 1 літр окропу;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Взяти одну склянку гречаної крупи та одну склянку пшона, всипати на сковороду. Обсмажити на олії 5 хвилин. Нарізати 400 г свинини на невеликі шматочки та обсмажити на сильному вогні 2 хвилини. Потім перемішати та обсмажити ще 2 хвилини з іншого боку.
Поки м’ясо обсмажується, дрібно нарізати дві цибулини та натерти моркву на великій тертці. Додати цибулю з морквою до сковороди з м’ясом, посолити та обсмажити 5 хвилин на середньому вогні.
Перекласти м’ясо з овочами у каструлю. Туди ж відправити обсмажену раніше крупу.
Залити 1 літром гарячої води, посолити за смаком.
Накрити каструлю кришкою і томити на невеликому вогні до готовності крупи.
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