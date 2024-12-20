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Забутий рецепт на вечерю — знадобиться склянка гречки та пшона

20 грудня 2024 20:23
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Давно забутий рецепт каші "заміжня" на вечерю — найсмачніша і проста страва з гречки та пшона
Гречка та пшоно. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Рецепт каші "заміжня" — це поєднання смачного та корисного. Додайте гречку та пшоно до свого меню та здивуйте сім'ю традиційною стравою, що повертає у дитинство!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • 1 склянка гречки;
  • 1 склянка пшона;
  • 400 г м’яса;
  • 1-2 цибулі;
  • 1 морква;
  • 1 літр окропу;
  • сіль; 
  • перець.

Спосіб приготування 

Взяти одну склянку гречаної крупи та одну склянку пшона, всипати на сковороду. Обсмажити на олії 5 хвилин. Нарізати 400 г свинини на невеликі шматочки та обсмажити на сильному вогні 2 хвилини. Потім перемішати та обсмажити ще 2 хвилини з іншого боку.

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Пшоно та гречка на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Поки м’ясо обсмажується, дрібно нарізати дві цибулини та натерти моркву на великій тертці. Додати цибулю з морквою до сковороди з м’ясом, посолити та обсмажити 5 хвилин на середньому вогні.

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М’яса на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти м’ясо з овочами у каструлю. Туди ж відправити обсмажену раніше крупу.

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Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Залити 1 літром гарячої води, посолити за смаком.

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Додавання води та солі. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити каструлю кришкою і томити на невеликому вогні до готовності крупи.

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Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

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рецепти Вечеря гречка каша пшоно

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