Давно забутий рецепт каші "заміжня" на вечерю — найсмачніша і проста страва з гречки та пшона

Гречка та пшоно. Фото: smachnenke.com.ua

Рецепт каші "заміжня" — це поєднання смачного та корисного. Додайте гречку та пшоно до свого меню та здивуйте сім'ю традиційною стравою, що повертає у дитинство!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

1 склянка гречки;

1 склянка пшона;

400 г м’яса;

1-2 цибулі;

1 морква;

1 літр окропу;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Взяти одну склянку гречаної крупи та одну склянку пшона, всипати на сковороду. Обсмажити на олії 5 хвилин. Нарізати 400 г свинини на невеликі шматочки та обсмажити на сильному вогні 2 хвилини. Потім перемішати та обсмажити ще 2 хвилини з іншого боку.

Пшоно та гречка на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Поки м’ясо обсмажується, дрібно нарізати дві цибулини та натерти моркву на великій тертці. Додати цибулю з морквою до сковороди з м’ясом, посолити та обсмажити 5 хвилин на середньому вогні.

М’яса на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти м’ясо з овочами у каструлю. Туди ж відправити обсмажену раніше крупу.

Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Залити 1 літром гарячої води, посолити за смаком.

Додавання води та солі. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити каструлю кришкою і томити на невеликому вогні до готовності крупи.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

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