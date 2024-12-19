Забытый рецепт намазки на хлеб из 90-х – всего 3 ингредиента, дешево и вкусно.

Намазка на хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете идею для бюджетного и вкусного завтрака? Приготовьте легендарную намазку из 90-х, которую обожали в каждой семье. Все, что нужно, — три доступных ингредиента, которые найдутся на каждой кухне.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

копченый сыр — 150 г;

яйца куриные — 3 шт.;

морковь — 1 шт.

Дополнительно:

чеснок — 3-4 зубчика;

черный молотый перец — 1/2 ч.л.;

майонез — 1 ст.л.;

сметана — 1 ст.л.;

соль — щепотка;

батон — 1 шт.

Способ приготовления

Натереть копченый сыр на большой терке. Отварить куриные яйца, очистить, охладить и натереть на терке. Добавить в сыр.

Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Очистить морковь, натереть на мелкой терке в сыром виде и добавить в основную смесь. Пропустить чеснок через пресс и добавить в салат.

Сыр и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить майонезом и сметаной, посолить и приправить молотым перцем. Нарезать ломтиками батон и подсушить на сковороде, гриле или в духовке.

Готовые бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить на каждую гренку 1 ст.л. приготовленной намазки. Украсить бутерброды свежей зеленью и подать на стол.

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