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Забытый рецепт из 90-х намазки на хлеб из трех ингредиентов

19 декабря 2024 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Забытый рецепт намазки на хлеб из 90-х – всего 3 ингредиента, дешево и вкусно.
Намазка на хлеб. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете идею для бюджетного и вкусного завтрака? Приготовьте легендарную намазку из 90-х, которую обожали в каждой семье. Все, что нужно, — три доступных ингредиента, которые найдутся на каждой кухне.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • копченый сыр — 150 г;
  • яйца куриные — 3 шт.;
  • морковь — 1 шт.

Дополнительно:

  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • черный молотый перец — 1/2 ч.л.;
  • майонез — 1 ст.л.;
  • сметана — 1 ст.л.;
  • соль — щепотка;
  • батон — 1 шт.

Способ приготовления

Натереть копченый сыр на большой терке. Отварить куриные яйца, очистить, охладить и натереть на терке. Добавить в сыр.

забытый рецепт из 90-х намазки на хлеб
Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Очистить морковь, натереть на мелкой терке в сыром виде и добавить в основную смесь. Пропустить чеснок через пресс и добавить в салат.

вкусный забытый рецепт из 90-х намазки на хлеб
Сыр и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить майонезом и сметаной, посолить и приправить молотым перцем. Нарезать ломтиками батон и подсушить на сковороде, гриле или в духовке.

простой забытый рецепт из 90-х намазки на хлеб
Готовые бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить на каждую гренку 1 ст.л. приготовленной намазки. Украсить бутерброды свежей зеленью и подать на стол.

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