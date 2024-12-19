Забытый рецепт намазки на хлеб из 90-х – всего 3 ингредиента, дешево и вкусно.

Забытый рецепт из 90-х намазки на хлеб из трех ингредиентов
Ищете идею для бюджетного и вкусного завтрака? Приготовьте легендарную намазку из 90-х, которую обожали в каждой семье. Все, что нужно, — три доступных ингредиента, которые найдутся на каждой кухне.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- копченый сыр — 150 г;
- яйца куриные — 3 шт.;
- морковь — 1 шт.
Дополнительно:
- чеснок — 3-4 зубчика;
- черный молотый перец — 1/2 ч.л.;
- майонез — 1 ст.л.;
- сметана — 1 ст.л.;
- соль — щепотка;
- батон — 1 шт.
Способ приготовления
Натереть копченый сыр на большой терке. Отварить куриные яйца, очистить, охладить и натереть на терке. Добавить в сыр.
Очистить морковь, натереть на мелкой терке в сыром виде и добавить в основную смесь. Пропустить чеснок через пресс и добавить в салат.
Заправить майонезом и сметаной, посолить и приправить молотым перцем. Нарезать ломтиками батон и подсушить на сковороде, гриле или в духовке.
Выложить на каждую гренку 1 ст.л. приготовленной намазки. Украсить бутерброды свежей зеленью и подать на стол.
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