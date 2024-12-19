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Забутий рецепт з 90-х намазки на хліб з трьох інгредієнтів

19 грудня 2024 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Забутий рецепт намазки на хліб з 90-х — всього 3 інгредієнти, дешево і смачно.
Намазка на хліб. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте ідею для бюджетного та смачного сніданку? Приготуйте легендарну намазку з 90-х, яку обожнювали в кожній родині. Усе, що потрібно, — три доступні інгредієнти, які знайдуться на кожній кухні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • копчений сир — 150 г;
  • яйце куряче — 3 шт.;
  • морква — 1 шт.

Додатково:

  • часник — 3-4 зубчики;
  • чорний мелений перець — 1/2 ч.л.;
  • майонез — 1 ст.л.;
  • сметана — 1 ст.л.;
  • сіль — дрібка;
  • батон — 1 шт.

Спосіб приготування

Натерти копчений сир на великій тертці. Відварити курячі яйця, очистити, охолодити та натерти на тертці. Додати до сиру.

забутий рецепт з 90-х намазки на хліб
Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Очистити моркву, натерти на дрібній тертці у сирому вигляді та додати до основної суміші. Пропустити часник через прес і додати до салату.

смачний забутий рецепт з 90-х намазки на хліб
Сир та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити суміш майонезом та сметаною, посолити та приправити меленим перцем. Нарізати батон скибками та підсушити на сковороді, грилі або в духовці.

простий забутий рецепт з 90-х намазки на хліб
Готові бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти на кожну грінку 1 ст.л. приготовленої намазки. Прикрасити бутерброди свіжою зеленню та подати на стіл.

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