Забутий рецепт намазки на хліб з 90-х — всього 3 інгредієнти, дешево і смачно.

Забутий рецепт з 90-х намазки на хліб з трьох інгредієнтів
Шукаєте ідею для бюджетного та смачного сніданку? Приготуйте легендарну намазку з 90-х, яку обожнювали в кожній родині. Усе, що потрібно, — три доступні інгредієнти, які знайдуться на кожній кухні.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- копчений сир — 150 г;
- яйце куряче — 3 шт.;
- морква — 1 шт.
Додатково:
- часник — 3-4 зубчики;
- чорний мелений перець — 1/2 ч.л.;
- майонез — 1 ст.л.;
- сметана — 1 ст.л.;
- сіль — дрібка;
- батон — 1 шт.
Спосіб приготування
Натерти копчений сир на великій тертці. Відварити курячі яйця, очистити, охолодити та натерти на тертці. Додати до сиру.
Очистити моркву, натерти на дрібній тертці у сирому вигляді та додати до основної суміші. Пропустити часник через прес і додати до салату.
Заправити суміш майонезом та сметаною, посолити та приправити меленим перцем. Нарізати батон скибками та підсушити на сковороді, грилі або в духовці.
Викласти на кожну грінку 1 ст.л. приготовленої намазки. Прикрасити бутерброди свіжою зеленню та подати на стіл.
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