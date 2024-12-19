Забутий рецепт намазки на хліб з 90-х — всього 3 інгредієнти, дешево і смачно.

Намазка на хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте ідею для бюджетного та смачного сніданку? Приготуйте легендарну намазку з 90-х, яку обожнювали в кожній родині. Усе, що потрібно, — три доступні інгредієнти, які знайдуться на кожній кухні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

копчений сир — 150 г;

яйце куряче — 3 шт.;

морква — 1 шт.

Додатково:

часник — 3-4 зубчики;

чорний мелений перець — 1/2 ч.л.;

майонез — 1 ст.л.;

сметана — 1 ст.л.;

сіль — дрібка;

батон — 1 шт.

Спосіб приготування

Натерти копчений сир на великій тертці. Відварити курячі яйця, очистити, охолодити та натерти на тертці. Додати до сиру.

Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Очистити моркву, натерти на дрібній тертці у сирому вигляді та додати до основної суміші. Пропустити часник через прес і додати до салату.

Сир та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити суміш майонезом та сметаною, посолити та приправити меленим перцем. Нарізати батон скибками та підсушити на сковороді, грилі або в духовці.

Готові бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти на кожну грінку 1 ст.л. приготовленої намазки. Прикрасити бутерброди свіжою зеленню та подати на стіл.

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