Вкусный украинский холодный суп Бурачинка – пошаговый рецепт приготовления

Украинский традиционный суп. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Забытый украинский рецепт холодного супа, напоминающего окрошку. Советуем приготовить и насладиться им в жаркий день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

картофель 500 г;

молоко простокваша (кефир) 1 л;

сметана 4 ст. л.;

крупа кукурузная 100 г;

свекольные молодые листья 1 пучок;

вода 1 л;

зелень лука;

зелень укропа.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить молодой картофель. Нужно выбрать мелкий картофель.

Молодой картофель. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Также нам понадобится крупа кукурузная среднего помола. Промыть в прохладной воде 2-3 раза. Залить крутым кипятком и оставить на 15 минут.

Крупа кукурузная и соль. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Когда картофель закипел, его нужно посолить. Затем нужно взять простоквашу — 1 литр кислого молока на 1 литр воды, в которой варится полкилограмма картофеля. Ставим на огонь и, постоянно помешивая, доводим до 90 ºС. Затем добавляем его в готовый картофель. На этом этапе также добавляем запаренную крупу.

Приготовление супа. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Нарезать свекольные стебли, молодые свекольные листья, зеленый лук и укроп.

Зелень для супа. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Свекольные стебли добавляем в кастрюлю. Через 2-4 минуты добавляем другую зелень. Такой суп можно подавать и горячим, и холодным.

Приготовление супа. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Раньше мы писали, как приготовить непревзойденную окрошку на кефире с курицей.

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