Вкусный украинский холодный суп Бурачинка – пошаговый рецепт приготовления

Забытый украинский традиционный суп, похожый на окрошку — "бурачинка" или "буронець"
Забытый украинский рецепт холодного супа, напоминающего окрошку. Советуем приготовить и насладиться им в жаркий день.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- картофель 500 г;
- молоко простокваша (кефир) 1 л;
- сметана 4 ст. л.;
- крупа кукурузная 100 г;
- свекольные молодые листья 1 пучок;
- вода 1 л;
- зелень лука;
- зелень укропа.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить молодой картофель. Нужно выбрать мелкий картофель.
Также нам понадобится крупа кукурузная среднего помола. Промыть в прохладной воде 2-3 раза. Залить крутым кипятком и оставить на 15 минут.
Когда картофель закипел, его нужно посолить. Затем нужно взять простоквашу — 1 литр кислого молока на 1 литр воды, в которой варится полкилограмма картофеля. Ставим на огонь и, постоянно помешивая, доводим до 90 ºС. Затем добавляем его в готовый картофель. На этом этапе также добавляем запаренную крупу.
Нарезать свекольные стебли, молодые свекольные листья, зеленый лук и укроп.
Свекольные стебли добавляем в кастрюлю. Через 2-4 минуты добавляем другую зелень. Такой суп можно подавать и горячим, и холодным.
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