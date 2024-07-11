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Забытый украинский традиционный суп, похожый на окрошку — "бурачинка" или "буронець"

11 июля 2024 08:30
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Янина Томенко
Редактор
Вкусный украинский холодный суп Бурачинка – пошаговый рецепт приготовления
Украинский традиционный суп. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Забытый украинский рецепт холодного супа, напоминающего окрошку. Советуем приготовить и насладиться им в жаркий день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • картофель 500 г;
  • молоко простокваша (кефир) 1 л;
  • сметана 4 ст. л.;
  • крупа кукурузная 100 г;
  • свекольные молодые листья 1 пучок;
  • вода 1 л;
  • зелень лука;
  • зелень укропа.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить молодой картофель. Нужно выбрать мелкий картофель.

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Молодой картофель. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Также нам понадобится крупа кукурузная среднего помола. Промыть в прохладной воде 2-3 раза. Залить крутым кипятком и оставить на 15 минут.

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Крупа кукурузная и соль. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Когда картофель закипел, его нужно посолить. Затем нужно взять простоквашу  1 литр кислого молока на 1 литр воды, в которой варится полкилограмма картофеля. Ставим на огонь и, постоянно помешивая, доводим до 90 ºС. Затем добавляем его в готовый картофель. На этом этапе также добавляем запаренную крупу.

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Приготовление супа. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Нарезать свекольные стебли, молодые свекольные листья, зеленый лук и укроп.

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Зелень для супа. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Свекольные стебли добавляем в кастрюлю. Через 2-4 минуты добавляем другую зелень. Такой суп можно подавать и горячим, и холодным.

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Приготовление супа. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Раньше мы писали, как приготовить непревзойденную окрошку на кефире с курицей.

Также мы рассказывали о вкусной и совсем безвредной для фигуры: как приготовить полезную "окрошку".

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом полезной окрошки на комбуче.

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