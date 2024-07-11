Смачний український холодний суп Бурачинка — покроковий рецепт приготування

Український традиційний суп. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Забутий український рецепт холодного супу, який нагадує окрошку. Радимо приготувати та насолодитися ним в спекотній день.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

картопля 500 г;

молоко кисле (кефір) 1 л;

сметана 4 ст. л.;

крупа кукурудзяна 100 г;

бурякове молоде листя 1 пучок;

вода 1 л;

зелень цибулі;

зелень кропу.

Спосіб приготування

Спочтаку потрібно зварити молоду картоплю. Потрібно обрати дрібну картоплю.

Молода картопля. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Також нам знадобиться крупа кукурудзяна середнього помелу. Промити в холодній воді 2-3 рази. Залити окропом та залишити на 15 хвилин.

Крупа кукурудзяна та сіль. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Коли картопля закипіла, її потрібно посолити. Потім потрібно взяти кисле молоко — 1 літр молока на 1 літр води, в якій вариться пів колограма картоплі. Ставимо на вогонь та, постійно помішуючи, доводимо до 90 ºС. Потім додаємо його до готової картоплі. На цьому етапі також додаємо запарену крупу.

Приготування супу. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Нарізати бурякові стебла, молоді бурякові листя, зелену цибулю та кріп.

Зелень для супу. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Бурякові стебла додаємо в каструлю. Через 2-4 хвилини додаємо іншу зелень. Такий суп можна подавати і гарячим, і холодним.

Приготування супу. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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