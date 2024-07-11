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Забутий український традиційний суп, схожий на окрошку — "бурачинка" або "буронець"

11 липня 2024 08:30
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Яніна Томенко
Редактор
Смачний український холодний суп Бурачинка — покроковий рецепт приготування
Український традиційний суп. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Забутий український рецепт холодного супу, який нагадує окрошку. Радимо приготувати та насолодитися ним в спекотній день. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • картопля 500 г;
  • молоко кисле (кефір) 1 л;
  • сметана 4 ст. л.;
  • крупа кукурудзяна 100 г;
  • бурякове молоде листя 1 пучок;
  • вода 1 л;
  • зелень цибулі;
  • зелень кропу. 

Спосіб приготування 

Спочтаку потрібно зварити молоду картоплю. Потрібно обрати дрібну картоплю. 

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Молода картопля. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Також нам знадобиться крупа кукурудзяна середнього помелу. Промити в холодній воді 2-3 рази. Залити окропом та залишити на 15 хвилин. 

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Крупа кукурудзяна та сіль. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Коли картопля закипіла, її потрібно посолити. Потім потрібно взяти кисле молоко  1 літр молока на 1 літр води, в якій вариться пів колограма картоплі. Ставимо на вогонь та, постійно помішуючи, доводимо до 90 ºС. Потім додаємо його до готової картоплі. На цьому етапі також додаємо запарену крупу. 

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Приготування супу. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Нарізати бурякові стебла, молоді бурякові листя, зелену цибулю та кріп. 

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Зелень для супу. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Бурякові стебла додаємо в каструлю. Через 2-4 хвилини додаємо іншу зелень. Такий суп можна подавати і гарячим, і холодним. 

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Приготування супу. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Раніше ми писали, як приготувати неперевершену окрошку на кефірі з куркою.

Також ми розповідали про смачну і зовсім нешкідливу для фігури: як приготувати корисну "окрошку".

Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом корисної окрошки на комбучі.

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