Смачний український холодний суп Бурачинка — покроковий рецепт приготування

Забутий український традиційний суп, схожий на окрошку — "бурачинка" або "буронець"
Забутий український рецепт холодного супу, який нагадує окрошку. Радимо приготувати та насолодитися ним в спекотній день.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- картопля 500 г;
- молоко кисле (кефір) 1 л;
- сметана 4 ст. л.;
- крупа кукурудзяна 100 г;
- бурякове молоде листя 1 пучок;
- вода 1 л;
- зелень цибулі;
- зелень кропу.
Спосіб приготування
Спочтаку потрібно зварити молоду картоплю. Потрібно обрати дрібну картоплю.
Також нам знадобиться крупа кукурудзяна середнього помелу. Промити в холодній воді 2-3 рази. Залити окропом та залишити на 15 хвилин.
Коли картопля закипіла, її потрібно посолити. Потім потрібно взяти кисле молоко — 1 літр молока на 1 літр води, в якій вариться пів колограма картоплі. Ставимо на вогонь та, постійно помішуючи, доводимо до 90 ºС. Потім додаємо його до готової картоплі. На цьому етапі також додаємо запарену крупу.
Нарізати бурякові стебла, молоді бурякові листя, зелену цибулю та кріп.
Бурякові стебла додаємо в каструлю. Через 2-4 хвилини додаємо іншу зелень. Такий суп можна подавати і гарячим, і холодним.
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