Заквашенная свекла для борща — простая заготовка на зиму

Заготовка заквашенной свеклы на зиму — идеальное дополнение к борщу
Один из самых вкусных ингредиентов для традиционного украинского борща — заквашенная свекла. Это простой, но невероятно эффективный способ придать блюду красивый цвет, особый аромат и глубокий вкус.
Рецепт закваски прост, процесс займет не так много времени, а результат стоит усилий.
Необходимые ингредиенты
- Свекла — 1 кг.
- Вода — 1 литр.
- Соль — 1-2 ст. ложки.
- Чеснок — 3-4 зубчика.
- Лавровый лист — 1-2 шт.
- Перец горошком, укроп.
Процесс закваски
- Свекла. Выбираем свежую, среднего размера свеклу. Промываем под холодной водой, срезаем грязь и верхушки, но не очищаем кожуру.
- Рассол. В кастрюле кипятим 1 литр воды и добавляем соль. Помешиваем, пока соль полностью не растворится. Даем рассолу остыть до комнатной температуры.
- Банки. Берем банки объемом 1-2 л. Помещаем свеклу в банки. Можно положить их целиком, но по желанию нарезаем на кусочки или натираем на грубой терке. Добавляем очищенный и раздробленный чеснок, лавровый лист и специи.
- Заливка. Заливаем свеклу охлажденным рассолом так, чтобы она полностью покрылась жидкостью. Оставляем около 2-3 см до краев банки, так как при ферментации объем может увеличиться.
- Ферментация. Накрываем банки марлей или крышкой во избежание попадания пыли, но не закрываем герметично. Ставим банку в теплое место (20-25 °C) на 3-7 дней. Ежедневно проверяем, нужно ли добавить воды, чтобы свекла была покрыта жидкостью.
- Проверка готовности. После 3-7 дней пробуйте свеклу. Если у них приятный кисловатый вкус, закваска готова. Если вы хотите более сильный кислый вкус, оставьте на несколько дней дольше.
- Хранение. После этого перекладываем заквашенную свеклу в стерилизованные банки, закрываем крышками и храним в холодильнике или в прохладном месте.
Заквашенная свекла идеально подходит для приготовления борща. Просто нарезаете ее и добавляете к блюду во время приготовления. Кроме неповторимого вкуса свекла обеспечивает полезные пробиотики, улучшающие пищеварение.
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