Заквашенная свекла для борща — простая заготовка на зиму

Заквашенная свекла. Фото: homebrewersassociation.org

Один из самых вкусных ингредиентов для традиционного украинского борща — заквашенная свекла. Это простой, но невероятно эффективный способ придать блюду красивый цвет, особый аромат и глубокий вкус.

Рецепт закваски прост, процесс займет не так много времени, а результат стоит усилий.

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Необходимые ингредиенты

Свекла — 1 кг.

Вода — 1 литр.

Соль — 1-2 ст. ложки.

Чеснок — 3-4 зубчика.

Лавровый лист — 1-2 шт.

Перец горошком, укроп.

Процесс закваски

Свекла. Выбираем свежую, среднего размера свеклу. Промываем под холодной водой, срезаем грязь и верхушки, но не очищаем кожуру.

Выбираем свежую, среднего размера свеклу. Промываем под холодной водой, срезаем грязь и верхушки, но не очищаем кожуру. Рассол. В кастрюле кипятим 1 литр воды и добавляем соль. Помешиваем, пока соль полностью не растворится. Даем рассолу остыть до комнатной температуры.

В кастрюле кипятим 1 литр воды и добавляем соль. Помешиваем, пока соль полностью не растворится. Даем рассолу остыть до комнатной температуры. Банки. Берем банки объемом 1-2 л. Помещаем свеклу в банки. Можно положить их целиком, но по желанию нарезаем на кусочки или натираем на грубой терке. Добавляем очищенный и раздробленный чеснок, лавровый лист и специи.

Берем банки объемом 1-2 л. Помещаем свеклу в банки. Можно положить их целиком, но по желанию нарезаем на кусочки или натираем на грубой терке. Добавляем очищенный и раздробленный чеснок, лавровый лист и специи. Заливка. Заливаем свеклу охлажденным рассолом так, чтобы она полностью покрылась жидкостью. Оставляем около 2-3 см до краев банки, так как при ферментации объем может увеличиться.

Заливаем свеклу охлажденным рассолом так, чтобы она полностью покрылась жидкостью. Оставляем около 2-3 см до краев банки, так как при ферментации объем может увеличиться. Ферментация. Накрываем банки марлей или крышкой во избежание попадания пыли, но не закрываем герметично. Ставим банку в теплое место (20-25 °C) на 3-7 дней. Ежедневно проверяем, нужно ли добавить воды, чтобы свекла была покрыта жидкостью.

Накрываем банки марлей или крышкой во избежание попадания пыли, но не закрываем герметично. Ставим банку в теплое место (20-25 °C) на 3-7 дней. Ежедневно проверяем, нужно ли добавить воды, чтобы свекла была покрыта жидкостью. Проверка готовности. После 3-7 дней пробуйте свеклу. Если у них приятный кисловатый вкус, закваска готова. Если вы хотите более сильный кислый вкус, оставьте на несколько дней дольше.

После 3-7 дней пробуйте свеклу. Если у них приятный кисловатый вкус, закваска готова. Если вы хотите более сильный кислый вкус, оставьте на несколько дней дольше. Хранение. После этого перекладываем заквашенную свеклу в стерилизованные банки, закрываем крышками и храним в холодильнике или в прохладном месте.

Фото: kellogggarden.com

Заквашенная свекла идеально подходит для приготовления борща. Просто нарезаете ее и добавляете к блюду во время приготовления. Кроме неповторимого вкуса свекла обеспечивает полезные пробиотики, улучшающие пищеварение.

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