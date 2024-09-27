Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Заготовка заквашенной свеклы на зиму — идеальное дополнение к борщу arrow

Заготовка заквашенной свеклы на зиму — идеальное дополнение к борщу

27 сентября 2024 21:55
Ирина Сундукова - Редактор
Заквашенная свекла для борща — простая заготовка на зиму
Заквашенная свекла. Фото: homebrewersassociation.org
Ирина Сундукова - Редактор

Один из самых вкусных ингредиентов для традиционного украинского борща — заквашенная свекла. Это простой, но невероятно эффективный способ придать блюду красивый цвет, особый аромат и глубокий вкус.

Рецепт закваски прост, процесс займет не так много времени, а результат стоит усилий.

Читайте также:

Необходимые ингредиенты

  • Свекла — 1 кг.
  • Вода — 1 литр.
  • Соль — 1-2 ст. ложки.
  • Чеснок — 3-4 зубчика.
  • Лавровый лист — 1-2 шт.
  • Перец горошком, укроп.

Процесс закваски

  • Свекла. Выбираем свежую, среднего размера свеклу. Промываем под холодной водой, срезаем грязь и верхушки, но не очищаем кожуру.
  • Рассол. В кастрюле кипятим 1 литр воды и добавляем соль. Помешиваем, пока соль полностью не растворится. Даем рассолу остыть до комнатной температуры.
  • Банки. Берем банки объемом 1-2 л. Помещаем свеклу в банки. Можно положить их целиком, но по желанию нарезаем на кусочки или натираем на грубой терке. Добавляем очищенный и раздробленный чеснок, лавровый лист и специи.
  • Заливка. Заливаем свеклу охлажденным рассолом так, чтобы она полностью покрылась жидкостью. Оставляем около 2-3 см до краев банки, так как при ферментации объем может увеличиться.
  • Ферментация. Накрываем банки марлей или крышкой во избежание попадания пыли, но не закрываем герметично. Ставим банку в теплое место (20-25 °C) на 3-7 дней. Ежедневно проверяем, нужно ли добавить воды, чтобы свекла была покрыта жидкостью.
  • Проверка готовности. После 3-7 дней пробуйте свеклу. Если у них приятный кисловатый вкус, закваска готова. Если вы хотите более сильный кислый вкус, оставьте на несколько дней дольше.
  • Хранение. После этого перекладываем заквашенную свеклу в стерилизованные банки, закрываем крышками и храним в холодильнике или в прохладном месте.

 

Заготовка заквашенной свеклы на зиму - идеальное дополнение к борщу - фото 1
Фото: kellogggarden.com

Заквашенная свекла идеально подходит для приготовления борща. Просто нарезаете ее и добавляете к блюду во время приготовления. Кроме неповторимого вкуса свекла обеспечивает полезные пробиотики, улучшающие пищеварение.

Ранее мы писали о бюджетном, но очень полезным и вкусном салате из свеклы.

Также предлагали рецепт шпундры из села Опишня – мясного блюда со свеклой.

рецепты рецепт суп борщ свекла

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:59 Зеленский представил в США План победы Украины — что будет дальше

21:35 Полиция прокомментировала информацию о захвате ТРЦ Sky Moll в Киеве

21:33 Когда иностранцы могут попасть в ВСУ — существует только одно условие

21:30 Ситуация в энергосистеме — графики отключений на Одесчине в субботу

21:13 Зеленский поделился деталями встречи с Трампом

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

21:13 На Харьковщине преподаватель развращал несовершеннолетнего — что решил суд

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

20:56 Мобилизация после ВВК — существует ли предельная дата для боевой повестки

20:36 В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

21:59 Зеленский представил в США План победы Украины — что будет дальше

21:35 Полиция прокомментировала информацию о захвате ТРЦ Sky Moll в Киеве

21:33 Когда иностранцы могут попасть в ВСУ — существует только одно условие

21:30 Ситуация в энергосистеме — графики отключений на Одесчине в субботу

21:13 Зеленский поделился деталями встречи с Трампом

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

21:13 На Харьковщине преподаватель развращал несовершеннолетнего — что решил суд

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

20:56 Мобилизация после ВВК — существует ли предельная дата для боевой повестки

20:36 В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

20:25 Синоптики спрогнозировали, в каких регионах завтра будет бушевать ненастье

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Text

20:26 Нардеп сделал новое заявление о выборах в Украине — когда следует ожидать

Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации