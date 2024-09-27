Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Заготівля заквашеного буряку на зиму — ідеальний додаток до борщу arrow

Заготівля заквашеного буряку на зиму — ідеальний додаток до борщу

27 вересня 2024 21:55
Ірина Сундукова - Редактор
Заквашений буряк для борщу — проста заготівля на зиму
Заквашений буряк. Фото: homebrewersassociation.org
Ірина Сундукова - Редактор

Один із найсмачніших інгредієнтів для традиційного українського борщу — заквашений буряк. Це простий, але неймовірно ефективний спосіб надати страві красивого кольору, особливого аромату та глибокого смаку.

Рецепт закваски простий, процес триватиме не так багато часу, а результат вартий зусиль.

Читайте також:

Необхідні інгредієнти

  • Буряк — 1 кг.
  • Вода — 1 літр.
  • Сіль — 1-2 ст. ложки.
  • Часник – 3-4 зубчики.
  • Лавровий лист – 1-2 шт.
  • Перець горошком, кріп.

Процес закваски

  • Буряк. Вибираємо свіжі, середнього розміру буряки. Промиваємо їх під холодною водою, зрізаємо бруд та верхівки, але не очищуємо шкірку.
  • Розсіл. У каструлі кип'ятимо 1 літр води та додаємо сіль. Помішуємо, поки сіль повністю не розчиниться. Даємо розсолу охолонути до кімнатної температури.
  • Банки. Беремо банки об'ємом 1-2 л. Поміщаємо буряк в банки. Можна покласти їх цілими, але за бажанням нарізаємо на шматочки або натираємо на грубій тертці. Додаємо очищений та роздроблений часник, лавровий лист та спеції.
  • Заливка. Заливаємо буряки охолодженим розсолом так, щоб вони повністю покрилися рідиною. Залишаємо близько 2-3 см до країв банки, позаяк при ферментації об’єм може збільшитися.
  • Ферментація. Накриваємо банки марлею або кришкою, щоб уникнути попадання пилу, але не закриваємо герметично. Ставимо банку в тепле місце (20-25 °C) на 3-7 днів. Щодня перевіряємо, чи потрібно додати води, щоб буряки були покриті рідиною.
  • Перевірка готовності. Після 3-7 днів пробуйте буряки. Якщо вони мають приємний кислуватий смак, закваска готова. Якщо ви хочете сильнішого кислого смаку, залиште на кілька днів довше.
  • Зберігання. Після цього перекладаємо заквашений буряк в стерилізовані банки, закриваємо кришками та зберігаємо в холодильнику або в прохолодному місці.

 

Заготівля заквашеного буряку на зиму — ідеальний додаток до борщу - фото 1
Фото: kellogggarden.com

Заквашений буряк ідеально підходить для приготування борщу. Просто нарізаєте його та додаєте до страви під час приготування. Окрім неповторного смаку буряк забезпечує корисні пробіотики, які покращують травлення.

Раніше ми писали про бюджетний, але дуже корисний та смачний салат з буряка.

Також пропонували рецепт шпундри з села Опішня — м'ясної страви з буряками.

рецепти рецепт суп борщ буряк

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:39 У Києві посадовець НБУ погрожував військовому "прострелити ноги"

22:33 Напав на салон краси у Києві з ножем — як суд покарав чоловіка

22:30 Пройшов ВЛК, але не пішов служити — на Одещині винесли вирок ухилянту

22:20 У Дніпрі лунають потужні вибухи

21:59 Зеленський представив у США План перемоги України — що буде далі

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

21:35 Поліція прокоментувала інформацію про захоплення ТРЦ Sky Moll у Києві

21:33 Коли іноземці можуть потрапити до ЗСУ — існує лише одна умова

21:30 Ситуація в енергосистемі — графіки відключень на Одещині в суботу

21:13 Зеленський поділився деталями зустрічі з Трампом

21:13 На Харківщині викладач розбещував неповнолітнього — що вирішив суд

22:39 У Києві посадовець НБУ погрожував військовому "прострелити ноги"

22:33 Напав на салон краси у Києві з ножем — як суд покарав чоловіка

22:30 Пройшов ВЛК, але не пішов служити — на Одещині винесли вирок ухилянту

22:20 У Дніпрі лунають потужні вибухи

21:59 Зеленський представив у США План перемоги України — що буде далі

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

21:35 Поліція прокоментувала інформацію про захоплення ТРЦ Sky Moll у Києві

21:33 Коли іноземці можуть потрапити до ЗСУ — існує лише одна умова

21:30 Ситуація в енергосистемі — графіки відключень на Одещині в суботу

21:13 Зеленський поділився деталями зустрічі з Трампом

21:13 На Харківщині викладач розбещував неповнолітнього — що вирішив суд

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Text

18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації