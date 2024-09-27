Заквашений буряк для борщу — проста заготівля на зиму

Заквашений буряк. Фото: homebrewersassociation.org

Один із найсмачніших інгредієнтів для традиційного українського борщу — заквашений буряк. Це простий, але неймовірно ефективний спосіб надати страві красивого кольору, особливого аромату та глибокого смаку.

Рецепт закваски простий, процес триватиме не так багато часу, а результат вартий зусиль.

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Необхідні інгредієнти

Буряк — 1 кг.

Вода — 1 літр.

Сіль — 1-2 ст. ложки.

Часник – 3-4 зубчики.

Лавровий лист – 1-2 шт.

Перець горошком, кріп.

Процес закваски

Буряк. Вибираємо свіжі, середнього розміру буряки. Промиваємо їх під холодною водою, зрізаємо бруд та верхівки, але не очищуємо шкірку.

Вибираємо свіжі, середнього розміру буряки. Промиваємо їх під холодною водою, зрізаємо бруд та верхівки, але не очищуємо шкірку. Розсіл. У каструлі кип'ятимо 1 літр води та додаємо сіль. Помішуємо, поки сіль повністю не розчиниться. Даємо розсолу охолонути до кімнатної температури.

У каструлі кип'ятимо 1 літр води та додаємо сіль. Помішуємо, поки сіль повністю не розчиниться. Даємо розсолу охолонути до кімнатної температури. Банки. Беремо банки об'ємом 1-2 л. Поміщаємо буряк в банки. Можна покласти їх цілими, але за бажанням нарізаємо на шматочки або натираємо на грубій тертці. Додаємо очищений та роздроблений часник, лавровий лист та спеції.

Беремо банки об'ємом 1-2 л. Поміщаємо буряк в банки. Можна покласти їх цілими, але за бажанням нарізаємо на шматочки або натираємо на грубій тертці. Додаємо очищений та роздроблений часник, лавровий лист та спеції. Заливка. Заливаємо буряки охолодженим розсолом так, щоб вони повністю покрилися рідиною. Залишаємо близько 2-3 см до країв банки, позаяк при ферментації об’єм може збільшитися.

Заливаємо буряки охолодженим розсолом так, щоб вони повністю покрилися рідиною. Залишаємо близько 2-3 см до країв банки, позаяк при ферментації об’єм може збільшитися. Ферментація. Накриваємо банки марлею або кришкою, щоб уникнути попадання пилу, але не закриваємо герметично. Ставимо банку в тепле місце (20-25 °C) на 3-7 днів. Щодня перевіряємо, чи потрібно додати води, щоб буряки були покриті рідиною.

Накриваємо банки марлею або кришкою, щоб уникнути попадання пилу, але не закриваємо герметично. Ставимо банку в тепле місце (20-25 °C) на 3-7 днів. Щодня перевіряємо, чи потрібно додати води, щоб буряки були покриті рідиною. Перевірка готовності. Після 3-7 днів пробуйте буряки. Якщо вони мають приємний кислуватий смак, закваска готова. Якщо ви хочете сильнішого кислого смаку, залиште на кілька днів довше.

Після 3-7 днів пробуйте буряки. Якщо вони мають приємний кислуватий смак, закваска готова. Якщо ви хочете сильнішого кислого смаку, залиште на кілька днів довше. Зберігання. Після цього перекладаємо заквашений буряк в стерилізовані банки, закриваємо кришками та зберігаємо в холодильнику або в прохолодному місці.

Фото: kellogggarden.com

Заквашений буряк ідеально підходить для приготування борщу. Просто нарізаєте його та додаєте до страви під час приготування. Окрім неповторного смаку буряк забезпечує корисні пробіотики, які покращують травлення.

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