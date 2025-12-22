Закарпатский узвар на Сочельник — традиционный рождественский рецепт с фото

Праздничный узвар. Фото: gospodynka.com.ua

Узвар — один из главных напитков Сочельника, который символизирует благополучие, семейное тепло и продолжение традиций. Закарпатский вариант отличается щедрым количеством сухофруктов, глубоким вкусом и естественной сладостью, которая раскрывается во время длительного настаивания.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

вода — 7 л.;

яблоки сушеные — 300 г;

груши сушеные — 300 г;

чернослив — 200 г;

мед — по своему вкусу;

сахар — по желанию.

Способ приготовления

Сухофрукты тщательно промыть в чистой воде комнатной температуры, залить водой на несколько минут, после чего воду слить и промыть еще раз. Для каждого вида сухофруктов использовать свежую воду, чтобы напиток получился чистым и прозрачным.

Сухофрукты для узвара. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоки и груши выложить в большую кастрюлю, залить холодной водой и поставить на огонь. Накрыть крышкой и довести до кипения. После закипания добавить чернослив и продолжать варить примерно 10 минут на умеренном огне.

Приготовление узвара. Фото: gospodynka.com.ua

Снять кастрюлю с плиты, плотно накрыть крышкой и оставить узвар настаиваться минимум на 5 часов. Чем дольше напиток настаивается, тем глубже и насыщеннее становится его вкус. Перед подачей по желанию добавить мед или сахар, если нужна дополнительная сладость.

