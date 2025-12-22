Видео
Видео

Главная Вкус Закарпатский узвар на Сочельник — традиционный украинский рецепт

Закарпатский узвар на Сочельник — традиционный украинский рецепт

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 15:04
Закарпатский узвар на Сочельник — традиционный рождественский рецепт с фото
Праздничный узвар. Фото: gospodynka.com.ua

Узвар — один из главных напитков Сочельника, который символизирует благополучие, семейное тепло и продолжение традиций. Закарпатский вариант отличается щедрым количеством сухофруктов, глубоким вкусом и естественной сладостью, которая раскрывается во время длительного настаивания.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • вода — 7 л.;
  • яблоки сушеные — 300 г;
  • груши сушеные — 300 г;
  • чернослив — 200 г;
  • мед — по своему вкусу;
  • сахар — по желанию.

Способ приготовления

Сухофрукты тщательно промыть в чистой воде комнатной температуры, залить водой на несколько минут, после чего воду слить и промыть еще раз. Для каждого вида сухофруктов использовать свежую воду, чтобы напиток получился чистым и прозрачным.

як приготувати узвар
Сухофрукты для узвара. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоки и груши выложить в большую кастрюлю, залить холодной водой и поставить на огонь. Накрыть крышкой и довести до кипения. После закипания добавить чернослив и продолжать варить примерно 10 минут на умеренном огне.

рецепт смачного узвару
Приготовление узвара. Фото: gospodynka.com.ua

Снять кастрюлю с плиты, плотно накрыть крышкой и оставить узвар настаиваться минимум на 5 часов. Чем дольше напиток настаивается, тем глубже и насыщеннее становится его вкус. Перед подачей по желанию добавить мед или сахар, если нужна дополнительная сладость.

Рождество сухофрукты рецепт Украинская кухня узвар
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
