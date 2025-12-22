Закарпатский узвар на Сочельник — традиционный рождественский рецепт с фото

Закарпатский узвар на Сочельник — традиционный украинский рецепт
Узвар — один из главных напитков Сочельника, который символизирует благополучие, семейное тепло и продолжение традиций. Закарпатский вариант отличается щедрым количеством сухофруктов, глубоким вкусом и естественной сладостью, которая раскрывается во время длительного настаивания.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- вода — 7 л.;
- яблоки сушеные — 300 г;
- груши сушеные — 300 г;
- чернослив — 200 г;
- мед — по своему вкусу;
- сахар — по желанию.
Способ приготовления
Сухофрукты тщательно промыть в чистой воде комнатной температуры, залить водой на несколько минут, после чего воду слить и промыть еще раз. Для каждого вида сухофруктов использовать свежую воду, чтобы напиток получился чистым и прозрачным.
Яблоки и груши выложить в большую кастрюлю, залить холодной водой и поставить на огонь. Накрыть крышкой и довести до кипения. После закипания добавить чернослив и продолжать варить примерно 10 минут на умеренном огне.
Снять кастрюлю с плиты, плотно накрыть крышкой и оставить узвар настаиваться минимум на 5 часов. Чем дольше напиток настаивается, тем глубже и насыщеннее становится его вкус. Перед подачей по желанию добавить мед или сахар, если нужна дополнительная сладость.
Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.
Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.
Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.
Читайте Новини.LIVE!